Desordem Mundial. Brexit, UE e a Irlanda do Norte: o acordo possível

O Reino Unido e a União Europeia chegaram finalmente a acordo sobre o estatuto da Irlanda do Norte no quadro do Brexit, representando um "virar de página" nas relações entre os dois blocos. Matéria debatida no Desordem Mundial desta semana. Analisa-se também o novo tratado internacional do alto-mar sob égide da ONU e as declarações do director do FBI sobre a origem do Covid-19. No fim, livros sobre extrema direita e o Kremlin.

