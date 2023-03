Chefs on Fire vão dar espectáculo “em fogo lento” em Aveiro

Pela primeira vez, o grupo de chefes vai andar à volta do fogo fora da área de Lisboa. Evento, que costuma cozinhar gastronomia com música, integra o Festival dos Canais em Julho.

"Chefs de renome, fogo e muita música". Eis a promessa de estrelas especiais para o Festival dos Canais de Aveiro, que decorre no Verão.

Será a primeira vez que o evento Chefs on Fire, que inclui experiências gastronómicas por um grupo de cozinheiros com pergaminhos, se aventura fora da Grande Lisboa, depois de Cascais, Estoril (para onde tem nova edição anual marcada para Setembro) e Almada. A estreia em Aveiro irá decorrer de 14 a 16 de Julho.

Sob o mote "slow cooking", juntam-se na cozinha João Cura, do restaurante Almeja; César Vitorino (Foco); Cristiano Barata (O Mercantel); e Luís Gaspar (Sala de Corte), embora o elenco possa ainda incluir mais nomes - noutras edições já houve também convidados de fama internacional.

Para as ementas e experiências à mesa, "durante três dias, ao almoço e ao jantar", promete-se "o que de melhor se cozinha na Região de Aveiro e no Centro de Portugal", segundo comunicado da autarquia de Aveiro.

Foto Chefs on Fire dr

“Esta é uma aposta diferente e muito importante no crescimento e na atractividade do Festival dos Canais, dando palco a uma área também ela artística e inovadora: a gastronomia”, diz José Ribau Esteves, presidente da Câmara de Aveiro.

Chefs on Fire nasceu em 2018 com "fogo, fumo, lenha e uma fogueira". É "em fogo lento, durante 24 horas, celebrando as origens da cozinha". Noutras edições, já integrou nomes como Ljubomir Stanisic, Miguel Rocha Vieira, João Rodrigues, Vasco Coelho Santos, Pedro Lemos, Marlene Vieira, Miguel Laffan, Alexandre Silva, Rodrigo Castelo, Sá Pessoa, Noélia Jerónimo e muitos outros.

Mas não só: prometem-se também "diversos concertos ao longo dos dias, promovendo um ambiente intimista e próximo do público". A iniciativa, sublinha-se, "tem ainda uma componente educativa sobre o ambiente e alterações climáticas".

O Festival dos Canais decorre de 12 a 16 de Julho e integrará uma vasta programação em diversas zonas de Aveiro, entre música, circo contemporâneo, teatro, dança, performance, artes visuais, actividades para crianças e famílias, passeios e muito mais.

No site oficial do festival, ainda não actualizado, ficarão em breve disponíveis mais informações, assim no site oficial dos Chefs on Fire.