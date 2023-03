CMVM suspende acções da Cofina e da Media Capital

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) suspendeu a negociação das acções da Cofina e da Media Capital na sequência da notícia de um eventual acordo de venda entre as duas empresas.

Por volta das 11h20 desta sexta-feira, 3 de Março, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) publicou no site um comunicado a dar conta de que “determinou no dia 03/mar/2023 pelas 09:51, nos termos do artigo 214º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 213º do Código dos Valores Mobiliários, a suspensão da negociação das acções da Cofina, SGPS, SA, aguardando a divulgação de informação relevante ao mercado”.

"A suspensão será levantada quando cessarem os motivos que originaram a determinação de suspensão da negociação", disse ao PÚBLICO fonte oficial da CMVM, sem adiantar mais detalhes.

A suspensão ocorreu depois de o Observador ter noticiado que a Media Capital, dona da TVI, está em negociações para a compra da Cofina, empresa que detém o Correio da Manhã, o Jornal de Negócios e o Recorde.

Apesar de ter sido a Cofina que, há alguns anos, fez uma tentativa para comprar a Media Capital, segundo o Observador, os papéis inverteram-se nas últimas semanas e a empresa que tem como maior accionista o empresário Mário Ferreira está agora a tentar adquirir o grupo de media liderado por Paulo Fernandes.

A empresa presidida por Paulo Fernandes foi a primeira a reagir e veio admitir “possíveis negociações”.

“Na sequência de uma solicitação da CMVM no seguimento de notícia publicada ontem, dia 2 de Março, às 22h34, pelo jornal Observador com o título “Media Capital, dona da TVI, em negociações para comprar Cofina, que detém Correio da Manhã”, a Cofina vem esclarecer que, pela sua "natureza de sociedade gestora de participações sociais, avalia em permanência todas as oportunidades de negócio que possam valorizar os seus activos, numa perspectiva de compra ou de venda”.

E sobre um eventual negócio com a Media Capital, a Cofina admite que “foram realizadas abordagens preliminares por diversos assessores externos, com vista a encetar possíveis negociações” entre os dois grupos de media.

Esta possibilidade está “a ser objecto de análise pela sociedade, sem que haja, na presente data, qualquer decisão ou conversações, entre a Cofina e, nomeadamente, a Media Capital ou os seus accionistas, relacionadas com a matéria da referida notícia”, lê-se no comunicado da Cofina.