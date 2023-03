Uma Lucia de Lammermoor empoderada no palco do São Carlos

Serão quatro récitas no Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa, para ver de outra forma uma das mais fortes óperas de Gaetano Donizetti. Esta sexta-feira (com sessões adicionais também a 5, 8 e 10 de Março) sobe ao palco uma Lucia de Lammermoor surpreendente. Mas que surpresas esconde esta produção dirigida por Alfonso Romero Mora, com uma visão bastante diferente do habitual?

