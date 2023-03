FCT: o novo supercomputador do Minho ainda continua por instalar

Há quatro meses, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) mostrava-se optimista: “A instalação do supercomputador [Deucalion] e o funcionamento terão início já no princípio de 2023, logo a partir de Fevereiro.” Depois de vários atrasos e adiamentos, era uma nova meta imposta pelos responsáveis pelo Deucalion, o segundo supercomputador português que deverá ser provisoriamente instalado em Azurém, na Universidade do Minho. Mas as expectativas saíram frustradas e, em Março, ainda não há supercomputador instalado nem a funcionar.

