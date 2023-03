Marcelo recorda início da pandemia em Portugal e pede ilações para mudanças no futuro

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assinalou hoje os três anos do primeiro caso de covid-19 em Portugal, pedindo para que "não se deixem de tirar ilações sobre as alterações a fazer no futuro". Uma referência à proposta de lei de emergência sanitária que o Governo prometeu, mas que está em suspenso devido ao processo de revisão constitucional.

Numa nota no sítio oficial da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa recordou "três anos do início da pandemia de covid-19 em Portugal", assinalando assim o dia em que surgiu o primeiro caso no país.

"O Presidente da República recorda a data, deixando uma palavra de conforto a todos os afectados por esta pandemia, e reforça o apreço ao trabalho desenvolvido por todos em prol da saúde, prestadores de cuidados, cientistas e demais envolvidos", enfatiza.

Apesar de as circunstâncias serem, "felizmente, completamente distintas", Marcelo Rebelo de Sousa exortou "a que não se deixem de tirar ilações sobre as alterações a fazer no futuro".

Precisamente há um ano, quando se assinalaram dois anos da primeira infecção com o SARS-CoV-2 registada em Portugal, o Presidente da República condecorou então o Serviço Nacional de Saúde (SNS) com a mais elevada Ordem Honorífica nacional pela demonstração de "abnegação e heroísmo", em particular, durante a "missão cimeira" que foi o combate à pandemia.

A então ainda ministra da Saúde, Marta Temido, recebeu as insígnias em representação do SNS. O SNS foi condecorado como Membro Honorário da antiga Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito.

Desde 2 de Março de 2020, quando foram notificados os primeiros casos, e até ao final de Fevereiro deste ano, Portugal registou mais de 5,5 milhões de casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2, tendo havido 26.233 mortes, de acordo com os dados da Direcção-Geral de Saúde.

A covid-19 é uma doença respiratória infecciosa causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, um tipo de vírus detectado há três anos na China e que se disseminou rapidamente pelo mundo, tendo assumido várias variantes e subvariantes, umas mais contagiosas do que outras.

A doença é uma emergência de saúde pública internacional desde 30 de janeiro de 2020 e uma pandemia desde 11 de Março de 2020.