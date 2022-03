Marcelo condecora SNS dois anos depois do primeiro caso em Portugal

No dia em que se assinalam dois anos desde que foi detectado o primeiro caso covid-19 em Portugal, o Presidente da República irá condecorar o SNS, como membro honorário da antiga Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai condecorar o Serviço Nacional de Saúde (SNS) com a mais elevada Ordem Honorífica nacional devido aos actos e serviços prestados, em particular durante a pandemia de covid-19. De acordo com uma nota da Presidência da República, a condecoração acontece esta quarta-feira, no dia em que se assinala o segundo aniversário do primeiro caso de covid-19 registado em Portugal e distinguirá o Serviço Nacional de Saúde como membro honorário da antiga Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito.

Na nota, Marcelo Rebelo de Sousa destaca os “actos e serviços excepcionais prestados, em particular durante a pandemia a Portugal, aos portugueses e a outros cidadãos” pelo SNS e a “abnegação e sacrifício” e dos seus profissionais de saúde.

O PÚBLICO questionou o gabinete de comunicação da Presidência da República para saber quem irá receber a condecoração em representação do SNS, mas ainda não obteve confirmação.

Nos dois últimos anos, a covid-19 foi a causa de morte de 21 mil pessoas em Portugal, tendo chegado a ser registadas 300 mortes num só dia. No total, já foram identificados mais de três milhões de casos da doença em Portugal. Para minimizar os efeitos do vírus, Portugal investiu na vacinação, tendo sido administradas mais de 22 milhões de vacinas (mais do que uma dose) a quase nove milhões de habitantes. com Leonete Botelho e agência Lusa