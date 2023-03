Regina Duarte punida no Instagram: “Esta conta publicou informações falsas”

De cada vez que uma pessoa tenta seguir a actriz brasileira Regina Duarte no Instagram recebe um alerta de que o seu perfil costuma partilhar notícias falsas. “Tens a certeza de que queres seguir Regina Duarte?”, pergunta a rede social.

“Esta conta publicou repetidamente informações falsas que foram revistas por verificadores de factos independentes ou desrespeitaram as nossas Normas da Comunidade”, pode ler-se no alerta que surge ao centro da aplicação móvel assim que um novo utilizador clica em "seguir" — para já o aviso não surge quando se acede ao Instagram através do computador.

Foto O aviso que surge no Instagram DR

Não foram poucas as vezes em que Regina Duarte, de 76 anos, que também foi secretária especial da Cultura do antigo Presidente Jair Bolsonaro, publicou inverdades. No mês passado, após publicar informações falsas sobre os yanomamis, a actriz divulgou também notícias falsas sobre o processo eleitoral.

Numa publicação, no Instagram, divulgou um vídeo de Felipe Marcelo Gimenez, no qual o procurador de Mato Grosso do Sul questionava, sem qualquer argumento ou enquadramento, a vitória de Lula da Silva sobre Jair Bolsonaro na segunda volta das eleições brasileiras no ano passado.

A tese do procurador, com a qual Regina Duarte indicou subscrever, era de que Lula teria sido escolhido por meio de uma acção que tinha envolvido o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral.

Naquele mesmo dia, Regina Duarte fez, ainda, uma publicação onde questionava a validade das vacinas contra a covid-19. “Eu me preocupo com que sejamos sujeitos à obrigatoriedade de tomar mais uma vacina. Então já não ficou provado que vacinas não impedem contágio nem consequências maléficas aos nossos organismos? Prefiro a liberdade de confiar em estimulantes e revigorantes da capacidade de minha defesa, ou seja, da capacidade imunológica do meu organismo”, escreveu a actriz.

Não é a primeira vez que Regina Duarte é castigada pela rede social. Em Novembro, uma publicação onde fazia alusão a uma prática nazi foi suspensa, depois de ter causado revolta e indignação. E, apesar de essa publicação ter sido eliminada, há tantas outras com mensagens antidemocráticas que continuam visíveis no perfil da artista.

Exclusivo PÚBLICO/Folha de S.Paulo

Nota: o PÚBLICO respeitou a composição do texto original, com excepção de algumas palavras ou expressões não usadas em português de Portugal