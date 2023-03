EUA acreditam que Irão consegue produzir material físsil para bomba nuclear “em cerca de 12 dias”

Teerão tem vindo a aumentar a produção de urânio enriquecido e foram encontradas partículas com enriquecimento superior a 80%, próximo do necessário para fabricar uma bomba atómica.

O Irão tem capacidade para produzir material físsil suficiente para uma bomba nuclear “em cerca de 12 dias”, disse um alto responsável da Defesa norte-americana.

Colin Kahl, sub-secretário da Defesa, afirmou numa comissão do Congresso dos Estados Unidos que “o progresso nuclear” do regime de Teerão “tem sido extraordinário” desde que Donald Trump decidiu abandonar o acordo assinado com o Irão em 2015.

Em 2018, “o Irão precisaria de cerca de 12 meses para produzir material físsil suficiente para uma bomba. Agora levaria à volta de 12 dias”, explicou Kahl, citado pela CNN.

O Irão tem vindo a aumentar a sua produção de urânio enriquecido nos últimos anos e em Novembro anunciou “um aumento maciço de produção” em dois complexos nucleares. Daí resultou, segundo um relatório da Agência Internacional de Energia Atómica que a CNN diz ter obtido, que o stock de urânio enriquecido a 60% aumento dos 25,2 quilos para os 87,5 quilos.

O mesmo relatório indica que num dos complexos nucleares iranianos foram encontradas partículas de urânio enriquecido a 83,7%, um valor próximo dos 90% necessários para a produção de uma bomba atómica.

Depois de mais de um ano de negociações que chegaram a um beco sem saída, a reactivação do acordo nuclear foi posta de parte pelos Estados Unidos, que acusam o Irão de fazer exigências “irrealistas”.