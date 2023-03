Bola Tinubu declarado vencedor da eleição presidencial na Nigéria

Adversários do candidato do partido no poder queixam-se de fraude eleitoral e exigem a repetição da eleição. Numa mensagem ao país, o novo Presidente eleito felicitou a comissão nacional de eleições.

Bola Tinubu, o candidato do partido no poder na Nigéria, foi declarado oficialmente o vencedor da eleição presidencial no país, no meio de acusações de fraude eleitoral lançadas pelos seus principais rivais na corrida.

Segundo a comissão nacional de eleições da Nigéria (INEC), Tinubu obteve 36,6% — ou 8,79 milhões dos votos válidos — e cumpriu os dois requisitos legais para se tornar no próximo Presidente do país: recebeu mais votos do que qualquer outro candidato e alcançou pelo menos 25% em dois terços dos 36 estados da Nigéria e na capital, Abuja.

Logo atrás do candidato do Congresso Progressista, numa lista com 18 candidatos, ficaram Atiku Abubakar, do Partido Democrático Popular, que é o maior partido da oposição; e Peter Obi, do Partido Trabalhista — um pequeno partido que ganhou grande notoriedade graças à candidatura de Obi, que se desfiliou do Partido Democrático Popular em Maio de 2022 para concorrer pelos trabalhistas.

Abubakar, um antigo vice-presidente da Nigéria, obteve 29,1% (6,98 milhões de votos), e Obi, um ex-governador do estado de Anambra, recebeu 25,4% (6,1 milhões de votos) — um resultado muito acima das possibilidades do Partido Trabalhista e que reflecte uma vontade de mudança por parte de um eleitorado mais jovem, principalmente na cidade mais populosa do país, Lagos.

A maior surpresa foi precisamente o triunfo de Obi em Lagos com mais dez mil votos do que Tinubu, num universo de 1,3 milhões de votantes. Tinubu, um antigo governador de Lagos, centra grande parte do seu discurso político nas mudanças que diz ter operado no estado do Sudoeste do país, entre 1999 e 2007.

Numa mensagem transmitida pela televisão nesta quarta-feira, o Presidente eleito da Nigéria defendeu a integridade do processo eleitoral do último fim-de-semana e apelou à união do país. "Felicito a INEC por ter organizado uma eleição credível. Os lapsos registados foram poucos e insignificantes para o resultado final da eleição", disse Tinubu.

Logo após o anúncio dos resultados oficiais, o Presidente da Nigéria em fim de mandato, Muhammadu Buhari (também do Congresso Progressista), felicitou o seu sucessor e disse que Tinubu "é a melhor pessoa para desempenhar a função".

"Trabalharei com ele para assegurarmos uma transição de poder pacífica", disse Buhari.

Queixas de fraude

Na noite de terça-feira, após mais um adiamento da divulgação dos resultados, os principais candidatos da oposição denunciaram a existência de fraude eleitoral e exigiram a substituição do presidente da INEC, seguida de uma repetição da eleição presidencial.

Numa conferência de imprensa conjunta, representantes dos três principais partidos da oposição anunciaram o abandono do processo de apuramento de resultados, afirmando ter perdido a confiança no líder da comissão de eleições, Mahmood Yakubu.

“Pedimos à comunidade internacional que tome nota de que os resultados declarados no Centro Nacional de Contagem foram em grande medida adulterados e manipulados”, disseram os membros do Partido Democrático Popular, do candidato Atiku Abubakar; do Partido Trabalhista, do estreante Peter Obi, apoiado pela juventude nigeriana; e do Congresso Democrático Africano.

Tinubu, de 70 anos, um dos políticos mais ricos da Nigéria, é visto pelos críticos como um padrinho político que patrocina a eleição dos seus aliados para cargos importantes — entre os quais o actual Presidente do país, Muhammadu Buhari.

O Presidente cessante conclui dois mandatos marcados pela incapacidade de resolver os mais graves problemas da Nigéria, principalmente a inflação, a corrupção, os raptos e as ofensivas islamistas e separatistas em diferentes zonas do país.

Questionado, durante a campanha eleitoral, sobre o que poderia trazer de novo à governação da Nigéria — sendo ele candidato pelo mesmo partido de Buhari —, Tinubu apontou para os seus anos como governador de Lagos.

"Eu não sou o partido", disse o agora Presidente eleito da Nigéria. "O meu passado fala por mim. Olhem para o caso de Lagos: antes de mim, tínhamos cadáveres nas ruas, um sistema de trânsito caótico, roubos de noite e de dia."

“A eleição não foi livre e está longe de ser justa ou transparente”, disse o presidente dos trabalhistas, Julius Abure, na conferência. Denunciando o que dizem ser as “disparidades monumentais” entre os votos reais e os anunciados, os opositores acusaram a INEC de não cumprir a promessa de divulgar os resultados em tempo real, o que deveria ter trazido transparência a um processo descrito como opaco, e considerando que a legitimidade da comissão está “irremediavelmente comprometida”.