Príncipe Harry e Meghan vão deixar de ter casa em Windsor

Até agora, Frogmore Cottage era a casa do príncipe Harry e da sua mulher quando estavam no Reino Unido. Mas foi oferecida pelo rei Carlos III ao irmão, o príncipe André, que terá recusado a oferta, avança o jornal britânico The Sun, esta terça-feira.

A decisão de Carlos vem na sequência das revelações polémicas feitas pelo duque de Sussex no livro de memórias Na Sombra, na série documental da Netflix e em várias entrevistas dadas nos últimos meses.

A antiga casa de Harry e Meghan Markle, Frogmore Cottage, deveria passar para o príncipe André, o terceiro filho de Isabel II – forçado a deixar os deveres reais por causa de um processo de abusos sexuais nos Estados Unidos. Por outro lado, Carlos terá pedido ao irmão que deixasse os aposentos a que tinha direito no Palácio de Buckingham.

Posto fora do palácio, e não querendo mudar-se para Frogmore, o duque de York deverá continuar a ter como residência principal o Royal Lodge, em Windsor, que continua a partilhar com a ex-mulher Sarah Ferguson.

Até agora, o Palácio de Buckingham não comentou a notícia. Uma fonte real lembrou que quaisquer discussões sobre o tema são um assunto privado da família. Também não quaisquer comentários oficiais ao caso por parte de Harry, ou de seus representantes.

Harry e Meghan ficaram a viver em Frogmore, uma casa de campo que faz parte da propriedade do Castelo de Windsor, depois de se terem casado em Maio de 2018.

Depois de abandonarem os deveres reais, em 2020, mudaram-se para a Califórnia, alegadamente para viverem longe dos holofotes (o que tem sido raro) e desenvolverem novas oportunidades profissionais, mas Frogmore continuou a ser a residência oficial de ambos no Reino Unido. De lembrar que concordaram devolver aos contribuintes os 2.4 milhões de libras (cerca de 2.7 milhões de euros) que foram gastos nas renovações da casa.

Nos últimos anos, a casa tinha sido ocupada pela princesa Eugenie, a filha mais nova de André, e pelo marido, Jack Brooksbank, mas o The Sun diz que o casal já se mudou. Harry e Meghan pouco têm voltado ao Reino Unido, mas foi naquele local que ficaram alojados nas raras visitas, como aconteceu na celebração do jubileu de platina de Isabel II.

Não sabe como estará a relação entre o casal e a família, nem se os duques de Sussex marcarão presença na coroação de Carlos III. Mas Harry e Meghan não demonstravam ter muito afecto por Frogmore Cottage, palco da alegada agressão de William ao irmão.