Restaurante do “melhor chef do mundo” perde estrela Michelin

O restaurante parisiense do chef Guy Savoy, no bairro de Monnaie, perdeu uma das suas estrelas Michelin, confirmou esta segunda-feira o Guia Michelin, de acordo com a agência France-Presse (AFP).

Desde 2002 que o chef de 69 anos detinha as três estrelas Michelin em Paris, no restaurante com vista sobre o rio Sena a que deu o próprio nome, Guy Savoy.

Em Novembro passado, Savoy foi pelo sexto ano consecutivo eleito pela La Liste como o melhor chef do mundo, e o restaurante de Paris foi também considerado o melhor do mundo entre 2017 e 2020.

"Estes são restaurantes excepcionais, por isso, como podem imaginar, estas decisões são cuidadosamente consideradas, apoiadas por numerosas visitas dos nossos inspectores ao longo do ano", afirmou Gwendal Poullennec, chefe do Guia, à AFP.

As razões para a queda da terceira estrela não são tornadas públicas, apenas comunicadas aos cozinheiros envolvidos. "Para decisões tão importantes, contamos não só com inspectores franceses, mas também com alguns de outros países", acrescentou Poullennec.

Na última edição do Guia Michelin, que será publicada na próxima segunda-feira, cerca de 20 outros restaurantes franceses terão também perdido uma de duas estrelas Michelin, depois de dois anos sem descidas, para que não se agravassem as dificuldades sentidas no sector da restauração durante a pandemia.

Além do talento para a cozinha, Guy Savoy já deu voz a um dos personagens do filme de animação Ratatouille, na sua versão francesa, e lidera a Missão Francesa de Património e Culturas Alimentares.

O restaurante homónimo na capital francesa foi inaugurado em 1980 e recebeu as duas primeiras estrelas apenas cinco anos depois, em 1985. Foi por essa altura que empregou Gordon Ramsay, jovem em início de carreira, que hoje descreve Guy Savoy como seu mentor.