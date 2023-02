Zero quer prioridade à Terceira Travessia do Tejo exclusivamente ferroviária

Ambientalistas estão de acordo com as linhas gerais do plano ferroviário, mas querem urgência nas “auto-estradas ferroviárias”, para eliminar os voos de curta distância na Península Ibérica.

A associação ambientalista Zero defende “a construção de auto-estradas ferroviárias que permitem operar serviços que competem com o transporte aéreo nas ligações até 600 quilómetros, ao mesmo tempo que reduzem substancialmente a atractividade do transporte rodoviário de passageiros no médio e longo curso”.