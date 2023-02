Centro de Arte Ar.Co celebra 50 anos com exposição de 60 obras

A mostra vai ser inaugurada no dia 7 de Março no Museu Nacional de Arte Contemporânea – Museu do Chiado, em Lisboa, onde permanecerá até 27 de Maio.

O Ar.Co – Centro de Arte e Comunicação Visual vai celebrar 50 anos de actividade com uma exposição de 60 obras de diferentes artistas, algumas inéditas, e uma instalação documental. Intitulada I-II-III-IV-V: Cinco Décadas do Ar.Co – Centro de Arte e Comunicação Visual, a mostra será inaugurada a 7 de Março no Museu Nacional de Arte Contemporânea – Museu do Chiado (MNAC-MC), onde permanecerá até 27 de Maio.

As seis dezenas de obras – ​da coleção do Ar.Co, mas também de artistas convidados – foram seleccionadas por personalidades da cultura, abrangem 47 artistas e englobam desenho, pintura, escultura, instalação, fotografia, cerâmica, joalharia, artes gráficas e vídeo, indicou Ana Bustorff Martinho, do gabinete de desenvolvimento do centro de arte.

Ana Hatherly, Fernando Calhau, Lourdes Castro, João Onofre, Pedro Barateiro, Rui Chafes, Augusto Alves da Silva, Francisco Tropa, João Queiroz, Susanne S. D. Themlitz, Tereza Seabra, Jorge Molder, Alberto Chissano e Lúcia Abdenur estão entre os artistas escolhidos.

No quadro desta celebração, um grupo de artistas foi convidado a realizar intervenções originais da sua autoria, e foi criada uma instalação documental sobre os 50 anos da escola, com curadoria do artista Diogo Pinto.

Constituída inteiramente por obras doadas pelos seus autores, a Colecção de Artes do Ar.Co reúne actualmente perto de 800 peças, representando mais de 230 artistas portugueses e estrangeiros, precisou a mesma fonte à Lusa.

Ao abrigo de protocolos em vias de renovação, as secções de Artes Visuais e de Cerâmica desta colecção encontram-se depositadas, sob a forma de empréstimos de longa duração, respectivamente no MNAC-MC e no Museu Nacional do Azulejo.

Criado em 1973 como escola de arte independente dedicada à experimentação, à formação e à divulgação das artes e ofícios e a disciplinas da comunicação visual, o Ar.Co está constituído como associação cultural, sem fins lucrativos, de utilidade pública.

A ideia de constituir uma Coleção de Artes do Ar.Co "nasceu da constatação de que obras de inegável interesse artístico se acumulavam nos arquivos da escola, oferecidas ao longo do tempo pelos seus autores, geralmente para angariação de fundos", recorda um texto da direcção respeitante à efeméride dos 50 anos da instituição.

"Tendo em mente o imperativo estatutário da divulgação, um projecto para desenvolver esse espólio veio a tomar forma em 1995. Desde os primeiros contactos –​ não apenas com alguns artistas ligados à escola, mas também com outros cujo trabalho suscitasse interesse –, os resultados ultrapassaram todas as expectativas", tendo a colecção sido reconhecida como projecto de interesse cultural pelo Ministério da Cultura.

As principais áreas de formação do Ar.Co são o desenho, a pintura, a fotografia, a joalharia, a cerâmica, a gravura/ serigrafia, a ilustração/ banda desenhada, o cinema/ imagem em movimento, a história e teoria da arte, e ainda projectos individuais e multidisciplinares.

Esta exposição concebida para celebrar os 50 anos da escola dará depois origem à publicação de um catálogo.