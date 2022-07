Longe do sol do mundo, aguardam-nos as obras de Rui Chafes

“Venham, quero mostrar-vos uma coisa”, diz Rui Chafes (Lisboa, 1966). Seguimo-lo pelo arvoredo do Parque de Serralves, no Porto, até um trilho que nos levará a uma estranha porta. Encontramo-la entreaberta, cavada na terra. A convite do artista, entramos e descemos a um lugar onde surge uma coisa. Uma pequena luz, vinda de cima, ilumina-a ali, debaixo da terra. É uma escultura. “Chama-se Travessia”, revela Rui Chafes. “A luz vem de um vidro pintado, mas à noite não se vê e num dia de chuva vê-se pouco”. Das paredes de betão, o eco das vozes produz uma vibração sonora. Do escuro, que se vai tornando mais ténue, segreda-nos: “Confesso que gostava que as pessoas viessem cá sozinhas, que fizessem sozinhas esta travessia na escuridão para encontrar algo. Uma escultura de betão e de ferro”.