Deputado israelita diz que “é preciso queimar aldeias” palestinianas

Um deputado israelita de um dos partidos na coligação do Governo, Zvika Fogel, do partido do extremista Itamar Ben-Gvir, apelou à violência contra palestinianos depois de um palestiniano ter morto dois israelitas: “Depois de um assassínio como o de ontem, é preciso queimar aldeias onde as IDF [Forças de Defesa de Israel] não ajam”.

