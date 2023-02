Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo na pole position para os Óscares

Com a entrega do prémio de Melhor Elenco a Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo pela Guilda de Actores dos EUA, na madrugada desta segunda-feira, o filme de Daniel Kwan e Daniel Scheinert está na posição de grande favorito para os Óscares. A "pole position" na grande corrida da temporada dos galardões norte-americana ganhou também tracção na véspera, quando a Associação de Produtores premiou o filme de ficção científica e acelerava já há uma semana, quando Kwan e Scheinert foram premiados pela Guilda dos Realizadores.

Além do prémio de Melhor Elenco, que evidencia como o filme recebeu uma votação em massa dos actores que constituem a SGA (sigla original da Screen Actors Guild), “a generosa e desvairada fantasia” que é este filme, nas palavras do crítico do PÚBLICO Jorge Mourinha, foi também a escolha para categorias de Melhor Actriz, Actriz Secundária e Actor Secundário — Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis e Ke Huy Quan. Yeoh e Quan foram os primeiros actores de origem asiática a receber estas distinções.

Entretanto, só sobrou espaço para Brendan Fraser pelo seu papel de protagonista em A Baleia, com as principais categorias a pertencerem a este filme que atravessa múltiplos universos com Yeoh ao centro (e no coração).

O filme, que se estreou na Primavera passada em Portugal e foi visto por mais de 16 mil espectadores em sala, está a perfilar-se como o grande favorito mediático para os Óscares por ter conseguido, não só tantas distinções do sindicato que representa o maior número de votantes nos prémios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood (os actores), mas também por ter acumulado o apoio de outros dois importantes grupos.

Por um lado, os realizadores, que votaram entre os seus pares para nomear os candidatos ao respectivo Óscar, escolheram “os Daniels”. Por outro, os produtores têm uma forma de votação semelhante à dos Óscares e só três vezes desde 2009 a sua escolha não coincidiu com a da Academia.

Como assinala o New York Times, o filme está tão bem posicionado que só uma grande surpresa no final da campanha e da corrida poderá retirar-lhe o Óscar que encerrará a madrugada de dia 13 de Março: sempre que um filme, o seu elenco, produtores e realizadores venceram os prémios das suas guildas, ganhou o Óscar. Só houve uma excepção, e chamou-se Apollo 13, de Ron Howard, em 1996. O filme estava nomeado para nove Óscares, varreu os prémios das guildas mas só recebeu duas estatuetas na noite grande de Hollywood (Melhor Montagem e Som).

Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo é o filme com mais nomeações para os Óscares (11) e compete com A Oeste Nada de Novo, o épico da I Guerra que foi o grande vencedor dos BAFTA, A Voz das Mulheres (estreia-se em Portugal a 9 de Março), Avatar: O Caminho da Água, Os Espíritos de Inisherin, Elvis, Os Fabelmans, Tár, Top Gun: Maverick e Triângulo da Tristeza.

A SAG elegeu ainda o Melhor Elenco numa comédia para Abbott Elementary (canais Fox) e para um drama em The White Lotus (HBO Max); na mesma série, Jennifer Coolidge foi considerada Melhor Actriz e Jason Bateman foi o distinguido como Melhor Actor num drama pela última temporada de Ozark (Netflix). O Melhor Actor numa série de comédia foi Jeremy Allen White por The Bear (Disney+) e a Melhor Actriz de comédia foi Jean Smart por Hacks (HBO Max).