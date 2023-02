Facturas e agregado familiar do IRS: prazo para validar acaba na segunda-feira

As despesas de educação dos filhos a estudar no interior ou as rendas pagas pelos inquilinos que mudaram a residência para interior podem ser confirmados até 27 de Fevereiro.

Os contribuintes têm até segunda-feira, 27 de Fevereiro, para confirmar no Portal das Finanças as facturas emitidas em 2022 com Número de Identificação Fiscal (NIF), para que os documentos sejam validados para as declarações de rendimento a entregar este ano.