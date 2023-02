Cantora Rita Lee encontra-se hospitalizada em São Paulo

A cantora de 75 anos foi diagnosticada com cancro do pulmão em 2021.

Rita Lee foi internada na madrugada desta sexta-feira no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O hospital não avançou mais informações sobre a gravidade do seu estado de saúde, remetendo para um comunicado em que informa que "por respeito à privacidade e ao sigilo, o Hospital Israelita Albert Einstein não fornece ou comenta informações médicas ou de tratamento sem autorização dos pacientes ou de seus familiares".

Numa publicação na conta oficial da cantora na rede social Instagram lê-se: "Como qualquer pessoa que passou ou que passa por tratamento oncológico, internações para exames e avaliações podem ser necessárias”. O texto, também partilhado pelo marido da cantora, Roberto de Carvalho, pede respeito à privacidade. "A família agradece o carinho, certa do respeito à privacidade, como estabelecido desde o início."

A cantora de 75 anos foi diagnosticada com cancro do pulmão em 2021, no decurso de exames de rotina e o tratamento adoptado foi uma combinação de radioterapia e imunoterapia. Menos de um ano depois, em Abril de 2022, a família anunciou que o cancro estava em remissão. Rita Lee manteve sempre comentários optimistas na sua página oficial de Instagram para a sua legião de fãs e em Julho do ano passado escrevia: "A parada é dura, mas tem que ter coragem".

No início de Fevereiro, Roberto de Carvalho partilhou uma fotografia da cantora de cabelos curtos, consequência do tratamento. A própria Rita Lee publicou uma imagem das suas mãos, com as unhas coloridas, escrevendo num post estar "em clima de folia", referindo-se ao Carnaval.