O caos nos bastidores do casamento de conto de fadas do filho de Beckham

O casamento de Brooklyn, filho de David e Victoria Beckham, com Nicola, a filha mais nova do multimilionário norte-americano Nelson Peltz, em Abril do ano passado, atraiu a Palm Beach, Florida, cerca de 500 pessoas para uma festa, cheia de glamour e extravagâncias, que durou três dias.

Com o mar como cenário e uma enorme lista de celebridades, desde atletas de primeira linha até actores conceituados, o casamento, cujas fotografias foram publicadas pela Vogue, parecia ser de sonho. Só que, quase um ano depois, um processo, no qual Nelson Peltz, 80 anos, acusa dois organizadores da eventos de não terem devolvido o valor de sinal, de 159 mil dólares, conta uma história diferente, que a publicação norte-americana Page Six descreve ser cheia de “segredos, mentiras, caos e desconfiança”.

Peltz entrou com uma acção contra os organizadores de eventos Nicole Braghin e Arianna Grijalba,​ e os dois responderam com outra em que acusam o multimilionário e respectiva família de não terem cumprido o contrato. E, pelo meio, revelam detalhes que desenham um filme de intriga. Por exemplo, de acordo com os documentos entregues em tribunal, a mãe de Nicola, Claudia, 67, tentou a todo o custo ocultar do marido as exorbitâncias que estavam a ser gastas com alguns detalhes da cerimónia. “Claudia mencionou [a um dos organizadores] que Nelson não podia ter conhecimento do custo do cabelo e da maquilhagem ou ‘matava-a’”, assinala uma das declarações entregues em tribunal.

Segundo o relatado, o custo do trabalho de cabelo e maquilhagem foi de mais de cem mil dólares (94 mil euros), tendo incluído as viagens dos profissionais. Mas os problemas não se ficaram por aqui.

Os organizadores acusam tanto a noiva como a mãe de terem promovido o caos, ao mesmo tempo que escondiam os erros dos pais de Brooklyn, a antiga estrela do futebol David e a ex-Spice Victoria. Entre os lapsos, uma lista de convidados que não foi revista e na qual faltavam contactos — e, enquanto isso, Nicola continuava a convidar pessoas por grupos de conversação online sem informar os profissionais que estavam a tratar do seu casamento.

Um comportamento totalmente diferente do dos Beckham. O processo alega que a lista de convidados da família de Brooklyn estava “organizada”, contendo “as informações de contacto totalmente revistas”. Talvez por isso, Claudia e Nicola tenham assumido a tarefa de esconder dos Beckham os erros que foram surgindo.

Braghin e Grijalba foram contratados seis semanas antes da cerimónia, tendo sido dispensados nove dias depois. Apesar de não terem concretizado o trabalho, a dupla recusou-se a devolver o sinal, alegando que a família Peltz violou o contrato.

Além disso, revelam, a desorganização levou Nelson Peltz, que Braghin e Grijalba descrevem de “bully bilionário”, a querer “cancelar o casamento”, chamando-lhe “um espectáculo de m****”. A festa terá sido salva por Claudia: “Implorou a Nelson que não cancelasse o casamento porque iria ‘destruir a carreira de Nicola’”, afirmam os organizadores. Nicola, de 28 anos, tem, entre os seus trabalhos de actriz, papéis na série Bates Motel (2013) e em filmes como O Último Airbender (2010) e Transformers: Era da Extinção (2014).