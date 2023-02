Voos directos Portugal-Islândia a partir da Primavera: de Lisboa e, em estreia, do Porto

Até 2022, Portugal nunca tinha tido um "um serviço aéreo regular com a Islândia", como dizia à Fugas, a tempo da estreia da rota Lisboa-Reiquejavique no ano passado, em Maio, Birgir Jónsson, CEO da Play, companhia islandesa fundada em 2019. Agora, em 2023, passa a ter duas rotas sazonais: a Lisboa, que regressa ao serviço a 31 de Março, junta-se o Porto, uma estreia absoluta marcada para 24 de Abril. São ambas rotas sazonais e que deverão estar operacionais até finais de Outubro.

A decisão de apostar no Porto tem muito a ver com o "sucesso" da experiência lisboeta. "Lisboa foi um dos nossos destinos mais bem recebidos em 2022", dizem-nos do gabinete de comunicação da Play, em jeito de explicação para a investida no Norte. "No total, tivemos 15.840 passageiros na rota" entre as capitais portuguesa e islandesa, esclarecem: "Destes, cerca de 4500 eram provenientes de Portugal". Já este ano, sublinha a Play, embora sem avançar números, "o ponto de situação das reservas para ambas as rotas é forte".

No caso do Porto, a companhia pisca também o olho aos “viajantes" não só de todo o Norte de Portugal mas também "das regiões adjacentes na Galiza e no Noroeste de Espanha”, como se referia na altura do anúncio da rota.

Os preços promocionais da empresa para ambas as rotas andam em redor dos 79 euros por trajecto. É este o valor mínimo anunciado, mas poderá facilmente aumentar conforme a época e a procura: "O preço médio mais habitual é de 99 euros por trajecto", avança o gabinete de comunicação da Play, dando como exemplo Porto-Reiquejavique.

Foto A Play estreou-se em Portugal, em Lisboa, em 2022 dr

Além de facilitar a vida aos residentes da Islândia que anseiam por Portugal (entre eles os cerca de 1300​ portugueses que vivem no país), e aos portugueses que têm o sonho da Islândia, a Play também permite usar Reiquejavique como plataforma central para destinos finais na América do Norte: no mapa da companhia estão Baltimore, Washington, Boston, Nova Iorque, Toronto. "Já tivemos passageiros portugueses" a realizar Portugal-América do Norte via Islândia, garante a Play.

De e para Lisboa a companhia irá voar duas vezes por semana, de 31 de Março a 27 de Outubro, às segundas e sextas. No Porto, de 6 de Abril a 22 de Outubro, às terças e sábados. Sinal de que as reservas estão no bom caminho: em redor das férias da Páscoa, confirma a empresa, já estão agendados voos adicionais, em ambas as rotas.

Este ano, a Play espera continuar em crescimento avançado, depois de em 2022 ter servido cerca de 800 mil passageiros em 25 destinos na Europa e na América do Norte: além de um aumento de capacidade no próximo Verão de 77% em relação ao ano passado, o menu da Play para 2023 inclui 36 destinos.