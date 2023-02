Temporal em São Paulo faz dezenas de vítimas e centenas de desalojados

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, decretou o estado de calamidade pública nas cidades de Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba (todas no litoral norte do estado de São Paulo) e Bertioga. São Sebastião é a cidade mais atingida, com 35 mortos e muitas dificuldades no resgate das vítimas.

A maior dificuldade nas operações de busca e salvamento tem sido no acesso às áreas mais atingidas, com várias estradas da região encerradas. As derrocadas estão a condicionar o fornecimento de água, já que algumas estações de tratamento foram afectadas pelas chuvas que arrastaram troncos e muita lama.

