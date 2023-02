“Muitas pessoas debaixo dos escombros” no litoral de São Paulo após temporal

São Sebastião é a cidade mais atingida, com 35 mortos e muitas dificuldades de acesso às vítimas. “Infelizmente, vamos ter muitos óbitos”, disse o chefe da Protecção Civil do estado de São Paulo.

Com 36 mortos já confirmados na região litoral do estado de São Paulo, cenário de chuvas torrenciais desde sábado, o presidente da câmara de São Sebastião, uma das cidades mais atingidas, admite não ser ainda possível “avaliar a escala dos danos”. Para já, “a situação é muito caótica” e as equipas de resgate tentam conseguir acesso a vários locais, afirmou Felipe Augusto, numa transmissão ao vivo nas redes sociais na noite de domingo. “Diversas casas desmoronaram, muitas pessoas estão ainda debaixo dos escombros.”

Enquanto Augusto descrevia a situação, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, decretava o estado de calamidade pública nas cidades de Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba (todas no litoral norte de São Paulo) e Bertioga. “Infelizmente, vamos ter muitos óbitos”, disse ao jornal Folha de São Paulo o chefe da Protecção Civil de São Paulo, coronel Henguel Ricardo Pereira, afirmando que a área de Barra do Sahy, em São Sebastião, é a mais afectada pelo temporal.

Até ao fim da noite de domingo, pelo menos 228 pessoas tinham ficado sem casa e 338 foram retiradas das suas casas por razões de segurança. Augusto dava conta de dezenas de desaparecidos em São Sebastião, onde umas 50 casas desabaram e foram arrastadas pelas águas. Entre as mortes já confirmadas, 35 aconteceram nesta cidade, a 197 quilómetros da cidade de São Paulo, e uma criança de sete anos morreu num deslizamento de terras em Ubatuba (a 220 quilómetros de São Paulo).

A maior dificuldade nas operações de resgate e salvamento tem sido sobrevoar as áreas mais atingidas, ao mesmo tempo que muitas estradas sofreram danos e foram encerradas (a Protecção Civil de São Paulo tem apelado a que se evitem as deslocações para norte). As previsões continuam a ser de chuva e mau tempo até sexta-feira.

De acordo com o governo estadual, em menos de 24 horas a chuva ultrapassou os 600 milímetros – 683 em Bertioga e 627 em São Sebastião, valores de precipitação que estão entre os maiores já registados no Brasil num tão curto espaço de tempo e sem estar em causa um ciclone tropical.

A chuva também está a condicionar o fornecimento de água, já que algumas estações de tratamento foram afectadas pelas chuvas que arrastaram troncos e muita lama. Em caso de necessidade, já há camiões-cisterna preparados para abastecer hospitais e as áreas mais atingidas, recomendando-se à população que economize água.

O Presidente brasileiro, Lula da Silva, interrompeu o fim-de-semana de Carnaval que passava na Bahia e vai visitar esta segunda-feira às áreas afectadas.