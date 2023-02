Pelo menos 24 mortos no litoral de São Paulo devido a fortes chuvas

O número de mortes na região litoral do estado de São Paulo, no Brasil, devido às fortes chuvas das últimas 24 horas, aumentou para pelo menos 24, de acordo com fontes locais, citadas pelo portal de notícias G1.

Em São Sebastião, a 197 quilómetros de São Paulo, foram contabilizados 23 mortos, segundo o presidente da câmara daquela cidade, Felipe Augusto. Já em Ubatuba, a 220 quilómetros de São Paulo, uma criança de 7 anos morreu num deslizamento de terras.

No entanto, segundo o Governo do estado de São Paulo, foram registadas 19 mortes em todo o litoral.

Ainda de acordo com o Governo, também citado pelo G1, mais de 550 pessoas deixaram as suas casas, havendo registo de 228 desalojados acolhidos por familiares e 338 encaminhados para zonas abertas para acolher as pessoas atingidas pelas fortes chuvas.

O governador do estado de São Paulo decretou estado de calamidade nas cidades de São Sebastião, Ubatuba, Ilhabela, Caraguatatuba e Bertioga.

Pelas 18h deste domingo de Lisboa, o presidente da Câmara de São Sebastião, Felipe Augusto, citado pelo portal de notícias G1, dava conta que os helicópteros de resgate entretanto accionados não estavam a conseguir chegar à zona mais crítica da cidade. O mesmo aconteceu com carros e barcos, estando os habitantes no local a fazer as buscas.

O autarca revelou que havia várias pessoas presas debaixo dos escombros de casas que foram destruídas pelo temporal e deslizamentos de terras.

Em vários locais do litoral de São Paulo há falhas nas redes de abastecimento de água e de electricidade, várias estradas cortadas e carros submersos.

De acordo com a CNN Brasil, o Governo de São Paulo vai enviar ajuda humanitária para São Sebastião.