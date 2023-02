Férias na Tailândia? A partir de Junho paga 8 euros de taxa turística

Depois de vários adiamentos, incluindo por força das circunstâncias criadas pela pandemia, avança oficialmente a taxa turística na Tailândia. O Governo anunciou que a partir de 1 de Junho será obrigatório o pagamento da taxa para todos os turistas internacionais que fiquem alojados pelo menos uma noite no país.

Segundo a informação divulgada, o valor será de 150 baht (4,08 euros)​ para turistas que cheguem por terra ou água e de 300 baht (8,16 euros) ​para os que chegam via aérea. Os visitantes que apenas passem algumas horas no território, sem pernoitar, ficam isentos do pagamento, assim como as crianças com menos de 2 anos e portadores de passaporte diplomático ou autorização de trabalho. No caso aéreo, o valor será acrescentado ao custo do bilhete de avião.

"A taxa turística será utilizada para despesas relacionadas com os cuidados a prestar aos turistas", garante-se num pequeno comunicado publicado na página de Facebook do gabinete de comunicação do Governo tailandês.

A taxa esteve em discussão ao longo dos últimos anos e deu origem a várias polémicas, sendo um medida muito criticada pela indústria turística, particularmente por chegar numa altura de retoma após a crise provocada pela pandemia – foram quase dois anos sem turismo à antiga e com recomeço muito controlado.

Segundo o jornal Post de Banguecoque, a taxa deverá originar mais de 110 milhões de euros. Uma parte desse valor, disse recentemente o ministro do Turismo e Desporto, Phiphat Ratchakitprakarn, durante a conferência de imprensa de apresentação da medida, servirá para ajudar a suportar os custos com tratamentos médicos que os turistas acumulam nos hospitais públicos. Projectos de desenvolvimento local e de atracções turísticas também serão apoiados com dinheiro da taxa, disse o ministro.

A decisão de por fim avançar com o imposto poderá estar também relacionado com as altas expectativas para o ano turístico, ancoradas também na recente reabertura da China que voltou a autorizar os seus cidadãos a fazerem viagens turísticas em grupo.

Com a retoma turística na Tailândia a correr melhor que o esperado, o país espera receber cerca de 30 milhões de turistas este ano (foram 40M na pré-pandemia). E, assim sendo, de volta estará também o tema do sobreturismo, muito debatido no país até à pandemia e que levou até a encerrar algumas áreas a visitas, caso da famosa praia-paraíso do filme A Praia (realizado por Danny Boyle e protagonizado por Leonardo Di Caprio).

As areias brancas e as águas translúcidas de Maya Bay estiveram interditas durante quatro anos para terem tempo de recuperar dos males do turismo – os recifes de coral e as áreas de praia tinham sido danificados pelas constantes actividades turísticas, segundo comunicação oficial na altura. A praia reabriu no ano passado, com numerus clausus mas não têm faltado imagens de multidões.

Resta saber se pagar mais oito euros para entrar no país poderá ter algum impacto nos números de entradas de turistas.