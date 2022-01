Quase quatro anos depois de interditada, Tailândia reabre A Praia

A Tailândia reabriu Maya Bay, a praia de areia branca que ficou famosa no filme A Praia (The Beach, 2000), realizado por Danny Boyle e protagonizado por Leonardo Di Caprio, mais de três anos depois de as autoridades daquele país a terem fechado para permitir que o ecossistema se recuperasse do impacto de milhares de visitantes todos os dias.

A praia, cercada por penhascos de cem metros de altura, fica na ilha de Phi Phi Leh no Mar de Andaman e só é acessível por barco de pontos próximos, como as ilhas de Phuket ou Phi Phi, ou do continente - Krabi.

As autoridades tailandesas fecharam toda a Baía de Maya ao público em 2018 — muito antes da pandemia —, alegando que os recifes de coral e as áreas de praia tinham sido danificados pelas constantes actividades turísticas. Mas, desde o início deste ano, alguns visitantes foram autorizados a regressar.

“Os tubarões voltaram, os recifes de coral estão a crescer e a água está novamente limpa”, disse à Reuters Yuthasak Supasorn, governador da Autoridade de Turismo da Tailândia. “Esses sinais mostram que a natureza se cura se lhe dermos tempo — e temos que trabalhar para a manter assim.”

Foto Maya Bay, Tailândia - foto em Maio de 2018, quando a interdição foi anunciada pelas autoridades tailandesas SOE ZEYA TUN/REUTERS

Para garantir que permaneça protegida, as autoridades sublinham que apenas 375 visitantes terão permissão para visitar a praia ao mesmo tempo e que nadar será proibido por enquanto. Os barcos só terão permissão para atracar numa determinada zona da baía para evitar danos nos recifes de coral.

Refira-se que antes da pandemia, o turismo representava cerca de 12% da economia da Tailândia e era um dos principais impulsionadores do crescimento, com o país a atrair 40 milhões de visitantes em 2019, também um peso enorme no meio ambiente do país.

Para já, a praia será uma miragem para a grande maioria dos turistas, impedidos de entrar na Tailândia devido às apertadas restrições sanitárias. Desde Dezembro de 2021 que a atribuição do Thailand Pass se encontra suspensa para todos os novos registos, com obrigação de quarentena quando permitida entrada (à excepção das regras para Phuket).