Sobre Carris. Uma visita ao museu do Arco de Baúlhe e o hospital que pode dar uma nova centralidade à linha do Oeste

O Sobre Carris fez uma visita guiada ao núcleo de Arco de Baúlhe, no concelho de Cabeceiras de Basto, do Museu Ferroviário Nacional. Num programa gravado no antigo termino da linha do Tâmega houve também espaço para a análise da actualidade ferroviária: localização do novo hospital do Oeste, cimeira sobre transporte ferroviário em Évora e os novos equipamentos de bilhética da CP na Área Metropolitana de Lisboa.

