Esta semana, “vamos voltar a sentir frio” com temperaturas negativas no interior

A culpa é de uma massa de ar frio vinda do Norte da Europa. Vamos voltar a ter temperaturas negativas no interior e a situação de tempo frio deverá ficar pelo menos até ao fim-de-semana.

O calor que se tem feito sentir está para sair de cena. A partir de amanhã, terça-feira, as temperaturas vão começar a cair em Portugal continental. A descida começará por ser “gradual” — até chegarmos a quinta-feira, dia em que, segundo as previsões, se tornará “acentuada”. Di-lo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), afirmando ainda que esta situação de tempo frio deverá ficar pelo menos até ao fim-de-semana.

“Vamos voltar a ter temperaturas negativas no interior”, refere ao PÚBLICO Cristina Simões, meteorologista do IPMA. A especialista frisa que as temperaturas deverão descer de forma significativa e que “vamos voltar a sentir frio”. “Este calor vai terminar.”

Cristina Simões sugere, no entanto, que este não deverá ser um fenómeno invulgar. Por um lado, diz, “estamos a entrar numa época em que estas variações são normais”. Estando nós já relativamente perto do final de Fevereiro, estamos perto também “daquela altura em que transitamos do Inverno para a Primavera”. É normal os termómetros oscilarem um bocado nesta época, diz a meteorologista.

Por outro lado, acrescenta, temos estado com temperaturas que são “elevadas para a altura do ano em que estamos”. Vamos agora, em princípio, regressar a um cenário mais típico de Inverno, refere.

Descidas de vários graus

A meteorologista diz que este arrefecimento será causado por uma massa de ar frio proveniente do Norte da Europa. Refere também que Bragança e a Guarda são os dois distritos onde, neste momento, é mais provável que, a partir de quinta, as mínimas caiam para valores abaixo dos zero graus Celsius.

Em Lisboa, a previsão do IPMA neste momento aponta para oito graus de mínima na quinta e cinco graus de mínima na sexta. Hoje, segunda-feira, o distrito teve uma mínima de 11 graus. Tratar-se-á, portanto, de uma descida relevante.

Quanto ao Porto, as mínimas deverão, entre quinta e sábado, rondar os três a cinco graus. Hoje, estiveram nos 10 graus Celsius.

​“O arrefecimento nocturno vai voltar”, avisa Cristina Simões, que salienta igualmente que, em algumas regiões do país, deverá haver precipitação e eventualmente queda de neve.

Braga, Bragança, Coimbra, Porto, Vila Real e Viseu são alguns exemplos de distritos onde a chuva deverá marcar presença esta semana. A intensidade da precipitação deverá variar consoante os dias e as regiões.

Quanto à queda de neve, ela poderá ocorrer não só nas terras altas, como também “em zonas onde não é habitual”, isto é, zonas mais baixas em termos de altitude, afirma Cristina Simões.

A especialista insiste entender, porém, que este episódio meteorológico deverá ser normal. “As máximas neste momento estão perto dos 19, 20 graus. Deverão passar para os 13, 14 [graus]. Vamos voltar a sentir frio, mas isto não vai ser nada que não se possa suportar.”

Poeiras enfraquecem qualidade do ar

A Direcção-Geral da Saúde (DGS) avisa que, até esta terça-feira, deveremos estar com “uma situação de fraca qualidade do ar no continente”. A culpa é de poeiras provenientes do Norte de África — que, frisa a DGS, devem levar a que os mais vulneráveis se protejam.

A DGS recomendou esta segunda-feira que, devido à concentração destas poeiras no ar, crianças, idosos, pessoas com problemas respiratórios crónicos e doentes cardiovasculares permaneçam em casa, preferivelmente com as janelas fechadas, sempre que possível.