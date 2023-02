Fim-de-semana na TV: ProfJam, La Traviata e animação até no Parlamento

CINEMA

Hachiko - Amigo para Sempre!

AMC, sábado, 13h59

Lasse Hallström assina o remake do filme que o japonês Seijirô Kôyama realizou em 1987, baseado na história real de uma fidelidade canina imortalizada numa estátua no centro de Tóquio.

Richard Gere encarna Parker Wilson, um professor universitário cujo cão, Hachi, o acompanhava todos os dias até à estação de comboio, onde o esperava todas as noites. Um dia, Parker não regressou. Hachi continuou a esperar até ao dia da sua morte.

O Grande Milagre

AXN Movies, sábado, 21h10

Adam Carlson (John Krasinski) é jornalista numa pequena cidade do Alasca. Quando uma família de baleias-cinzentas fica presa por causa de um congelamento súbito, a reportagem dela comove o mundo. É então que Rachel Kramer (Drew Barrymore), voluntária da Greenpeace e sua ex-namorada, segue caminho até lá. Juntos, vão estabelecer pontes entre inuítes, militares russos e líderes mundiais, com vista ao salvamento dos animais.

Realizado por Ken Kwapis, O Grande Milagre é baseado no livro Freeing the Whales, escrito por Tom Rose sobre a operação de resgate que ocorreu em 1988, em Point Barrow.

O Fatalista

RTP2, sábado, 00h30

Tudo o que de bem ou de mal nos acontece cá em baixo, está escrito lá em cima. O motorista Tiago (Rogério Samora) não se cansa de repetir esta frase. Ao mesmo tempo que vai conduzindo o seu patrão (André Gomes) através de um estranho Portugal, vai contando a delirante e interminável história dos seus amores.

O Fatalista é uma adaptação livre de Jacques Le Fataliste, de Diderot, dirigida por João Botelho.

Mentes Poderosas

Cinemundo, domingo, 20h35

Sigourney Weaver, Cillian Murphy e Robert De Niro num thriller sobre o paranormal, com realização e argumento de Rodrigo Cortés. Acompanha uma dupla de cientistas que se dedica a investigar fenómenos inexplicáveis e a expor, não raras vezes, casos fraudulentos. Mas vão ter de reformular as suas convicções quando colocados perante os poderes revelados por um famoso vidente que se mantém na sombra há 30 anos.

Carol

TVCine Top, domingo, 22h

Nomeada para seis Óscares, uma história dramática realizada por Todd Haynes, com actuações de Cate Blanchett, Rooney Mara, Sarah Paulson e Kyle Chandler.

A acção passa-se em Nova Iorque, nos anos 1950. Therese trabalha na secção de brinquedos de um grande armazém. Um dia, conhece Carol, uma mulher sofisticada em busca de um presente de Natal para a filha. Mais tarde, encontram-se e ficam amigas. Com o tempo, a amizade converte-se em intimidade e paixão. Quando a relação se torna evidente, o marido de Carol retalia, exigindo a guarda total da filha.

É com este filme que termina a maratona que o canal dedica a obras nomeadas pela Academia de Hollywood. É antecedido por Voo 93, de Paul Greengrass (às 11h45); Mães Paralelas, de Pedro Almodóvar (15h40); A Troca, de Clint Eastwood (17h40); e A Filha Perdida (20h), de Maggie Gyllenhaal.

Bonnie e Clyde

RTP Memória, domingo, 22h30

Datado de 1967, o filme do realizador Arthur Penn teve um grande valor simbólico para o cinema americano, ao fechar definitivamente a porta à época do classicismo e dos seus heróis impolutos. Trata-se de um filme inspirado na vida de dois gangsters romanescos dos anos 1920, perdidos no desencanto das suas ilusões e na horizontalidade da América sulista. Para os anti-heróis Bonnie Parker (Faye Dunaway) e Clyde Barrow (Warren Beatty) já não há redenção possível.

Nomeado para nove Óscares, o filme ganhou dois: o de melhor actriz secundária para Estelle Parsons e o de melhor fotografia para Burnett Guffey.

SÉRIE

Parlamento

RTP2, domingo, 21h

Chega às noites de domingo uma comédia passada no Parlamento Europeu. Segue um jovem que acaba de entrar para um lugar de assistente. Não está minimamente habilitado para o cargo, mas é ardiloso q.b. – ou assim julga. A situação complica-se quando é incumbido de fazer um relatório sobre finning (nome dado ao corte das barbatanas dos tubarões vivos para comercialização). Parlamento é uma co-produção francesa, belga e alemã, com Noé Debré como criador e Xavier Lacaille como protagonista.

DOCUMENTÁRIOS

Automóveis com História

Bola TV, sábado, 14h30

Estreia. Produzida pelo Museu do Caramulo, guardião de uma colecção de veículos que faz as delícias dos amantes dos motores, a série documental apresenta dez dos automóveis mais icónicos do seu acervo (um por episódio). É transmitida simultaneamente no canal de YouTube do museu.

As curiosidades e as lições de história sobre rodas incidem sobre exemplares como o “puro sangue" Ferrari 166 MM de 1950, a preciosidade que é o Rolls-Royce Silver Ghost de 1911, o “corredor” Citroën 15-Six D “Traction Avant” de 1951 ou o carro de bombeiros Delahaye 43 PS (1913), mais conhecido por “Catarina” na corporação lisboeta onde entrou ao serviço em 1914.

Big vs. Small

Odisseia, sábado, 20h47

Documentário centrado em Joana Andrade, a primeira mulher portuguesa a surfar as grandes ondas do Canhão da Nazaré e campeã conhecida como “Tiny Fighter”. Acompanha-a entre o treino e a superação do medo de enfrentar ondas gigantes. O filme conta ainda com a participação de Johanna Nordblad, campeã mundial de mergulho livre, com quem Andrade praticou apneia no gelo.

Prazer, Camaradas!

RTP2, sábado, 3h53

Escrito e realizado por José Filipe Costa, e estreado internacionalmente no Festival de Locarno, recolhe memórias do pós-25 de Abril de 1974, contadas na primeira pessoa, por portugueses e estrangeiros. São depoimentos de gente que, recém-chegada ou regressada a aldeias e cooperativas, sentiu o alcance da revolução para lá do plano político, como um abalo nos costumes, nas certezas, nos papéis de género, na intimidade e na sexualidade.

Arte de Animar Portugal

RTP1, domingo, 2h47

Focado no cinema de animação feito em Portugal, o documentário de Helena Pinto traça a evolução deste campo criativo, ao mesmo tempo que vai aos bastidores desvendar as técnicas usadas e descobrir a paixão que move quem o faz.

ÓPERA

La Traviata

RTP2, sábado, 22h03

Violetta é uma influencer. As emoções transformam-se em emojis. O mundo digital entra ópera adentro, ecrãs e notificações incluídas. Esta foi a forma radical – e muito aplaudida – que o australiano Simon Stone escolheu para abordar a famosa obra de Verdi, no seu primeiro trabalho de encenação para a Ópera Nacional de Paris.

Objectivo: projectar na actualidade a forma como o compositor italiano “despe implacavelmente a violência de uma sociedade que promove prazeres mundanos, para depois sacrificar uma mulher inocente no altar da moralidade burguesa”, adiantava a sinopse do espectáculo na altura da estreia, em 2019.

Com música de Verdi e libreto de Francesco Maria Piave, La Traviata trata de um amor impossibilitado pela diferença de classes, com foco principal em Violetta, aqui interpretada pela soprano sul-africana Pretty Yende.

MÚSICA

Festival Iminente 2022: ProfJam

RTP2, domingo, 00h07

O rapper ProfJam – nascido Mário Cotrim – é um dos nomes mais fortes da reinvenção do hip-hop nacional. Em Setembro do ano passado, passou pelo palco do festival de cultura urbana Iminente, em Lisboa. É esse o concerto recordado esta noite.

INFANTIL

Mínimos (VP)

Fox, sábado, 11h11

Os Mínimos são incontáveis seres pequenos, amarelos e em forma de comprimido. Incansáveis e algo insanos, são dotados de um humor só comparável à tendência para tropelias. O sentido da sua vida depende de uma única coisa: servirem um vilão. Com Gru, um maldisposto crónico, encontraram a simbiose perfeita.

Mas nem sempre foi assim. Esta é a história da sua longa busca por um amo, do tiranossauro a Napoleão, passando pelo Drácula, até se deixarem seduzir, em 1968, pela maquiavélica Scarlett Overkill. Soraia Chaves, César Mourão, Herman José e Vasco Palmeirim emprestam as vozes à versão portuguesa.

O Amigo Gigante (VP)

Nos Studios, domingo, 7h45

Este filme para toda a família é obra da mesma dupla responsável por E.T. O Extraterrestre: o realizador Steven Spielberg e a argumentista Melissa Mathison. Baseado num conto de Roald Dahl, conta a história de Sophie (Ruby Barnhill), que vive num orfanato com uma governanta cruel.

Certa noite, conhece um gigante (Mark Rylance) de coração gentil que, como ela, sofre de solidão. Tornam-se amigos inseparáveis. Quando descobrem que os outros gigantes têm um plano para assaltar as cidades e comer todas as crianças, decidem fazer algo para o evitar.