Vacinas, uma nova esperança no combate ao vírus sincicial respiratório

Entre nós, este vírus circula sobretudo no fim do outono e início da primavera. É a causa mais comum de doença das vias respiratórias inferiores em crianças até aos cinco anos. Até agora, sem vacinas.

As infeções respiratórias de origem viral constituem uma das causas de mortalidade por doenças infeciosas mais prevalentes no mundo. São vários os agentes virais causadores deste conjunto de doenças, sendo também diversas as suas manifestações clínicas e os grupos da população mais vulneráveis a cada uma delas. Contudo, embora já disponhamos de vacinas eficazes contra vários destes vírus, como os causadores da gripe e da covid-19, outros existem para as quais esta preciosa ferramenta de proteção ainda não está disponível. Entre estes, o vírus sincicial respiratório (VSR) assume particular relevância, pelo seu enorme impacto em recém-nascidos, bebés e crianças.