PS e PSD já fecharam equipas para o inquérito à TAP

O PS e o PSD já fecharam as listas de nomes dos deputados que farão parte da comissão parlamentar de inquérito à TAP. Os socialistas têm nove lugares de um total de 17 e o PSD tem quatro.

Fonte oficial do grupo parlamentar socialista indicou ao PÚBLICO que além de Jorge Seguro Sanches, que será o presidente da comissão de inquérito, e de Carlos Pereira, que será o coordenador do grupo parlamentar, vão integrar a comissão como efectivos os seguintes deputados: Ana Paula Bernardo, Vera Brás, Bruno Aragão, Hugo Carvalho, Fátima Fonseca, Rita Madeira e Hugo Costa. Como suplentes entram Cristina Sousa e Miguel Matos.

Entre os deputados escolhidos para esta comissão de inquérito, nem todos marcam presença na comissão de economia, aquela onde são tratados habitualmente os temas relacionados com a TAP.

Do lado do PSD, integram a comissão Paulo Moniz, que será o coordenador do grupo parlamentar do PSD, Hugo Carneiro, Paulo Rios de Oliveira e Patrícia Dantas, indicou fonte oficial do grupo parlamentar ao PÚBLICO. Como suplentes, o PSD tem na lista que apresenta ao presidente da Assembleia da República João Barbosa de Melo e Hugo Oliveira. Os deputados indicados como efectivos integram a comissão de economia como efectivos ou na qualidade de suplentes.

A comissão de inquérito à TAP toma posse na próxima quarta-feira dia 22 de Fevereiro. Este inquérito nasce da proposta do Bloco de Esquerda que se seguiu à polémica relacionada com a indemnização de 500 mil euros paga pela TAP à ex-administradora Alexandra Reis, que saiu da companhia aérea em Fevereiro de 2022.

A comissão terá 17 deputados, nove do PS, quatro do PSD e um deputado por cada um dos seguintes partidos: Chega, IL, BE, PCP.

De acordo com as informações recolhidas pelo PÚBLICO, pela parte dos liberais será o deputado Bernardo Blanco que assumirá o lugar, com Carlos Guimarães Pinto a ficar na posição de suplente. Pelo BE, será a deputada Mariana Mortágua – que será candidata à liderança do Bloco – a ter lugar na comissão. Pelo PCP, será o deputado Bruno Dias indicado como efectivo e o deputado Duarte Alves como suplente.

Falta conhecer qual será o deputado do Chega nesta comissão para saber quem é a equipa toda que tem até final de Maio para concluir os trabalhos de investigação.