O caderno de encargos da comissão de inquérito à TAP em seis pontos

Os deputados debatem a criação da comissão de inquérito à TAP. São seis os pontos da proposta do BE - a que tem viabilização garantida - que mostram o que os deputados querem investigar.

O Parlamento prepara-se para criar aquela que será, segundo dados dos serviços, a 83.ª comissão parlamentar de inquérito da história da Assembleia da República. Se o caderno de encargos dos deputados for aprovado tal como está previsto na proposta do BE, em Maio os deputados saberão como são contratados os membros da equipa de gestão da TAP, em que condições têm saído da empresa e que decisões da gestão da companhia aérea podem ter lesado o Estado. Este é o plano traçado pelo Bloco para os trabalhos da comissão de inquérito.