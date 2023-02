New York Times põe caldo de galinha no caldo verde e choca portugueses

“O caldo verde é sopa portuguesa muito amada, baptizada a partir das couves ripadas que lhe dão um gosto a terra”, descreve o jornal New York Times (NYT). Não foi a descrição de uma das sopas mais apreciadas em Portugal que está a chocar os internautas portugueses, mas, sim, a lista de ingredientes: “Batatas que fervem em caldo de galinha até ficarem tenras.”

A receita partilhada no Twitter, esta quinta-feira, não tardaria a gerar polémica entre os portugueses, que responderam em inglês. “Não há caldo de galinha envolvido na preparação de caldo verde. Acertem”, comenta uma utilizadora. E outra mostra-se mais ofendida: “Não é preciso, ou desejado, o twist americano em tudo.”

Na fotografia partilhada, há outra coisa que os portugueses sentem falta: “Pão de milho e uma caneca de vinho tinto.” Outros propõem que, se o jornal norte-americano quer usar galinha e fazer uma sopa portuguesa, apresentem aos leitores uma canja. “A galinha pertence à canja”, é lembrado.

“Gentrificaram o caldo verde”, indigna-se outro utilizador. Alguns portugueses dizem estar na caixa de comentários só para ver as partilhas de receitas do verdadeiro caldo verde. “A ligar à minha avó a perguntar como se faz caldo verde para poder insultar o NY Times no Twitter”, escreve-se ainda.

Nos comentários à receita no site do NYT, há um leitor que diz ter tentado fazer a receita com puré de batata e garante ter ficado "fantástico". O jornal propõe que se deixem alguns pedaços de batata na sopa para manter alguma textura e argumentam que a qualidade do chouriço é fundamental para o resultado. “Também pode ser usado chouriço espanhol, que é normalmente mais forte na paprica”, sugerem — indignando, outra vez, os portugueses.

Já em 2015, o jornal norte-americano esteve envolvido numa polémica semelhante quando sugeriu que se usassem ervilhas no guacamole, reduzindo a quantidade de abacate utilizado. A revolta, sob a hashtag #peagate, foi tal que até o então Presidente Barack Obama respondeu: “Respeito o NYT, mas não compro esta ideia das ervilhas no guacamole. Cebolas, alho, malagueta. Clássico.”

A partilha de receitas portuguesas tem sido comum na imprensa estrangeira e, no ano passado, a CNN Travel elegeu o “reconfortante” caldo verde como “uma das 20 melhores sopas do mundo”. E descreviam, deixando os portugueses orgulhos: “Verduras cortadas fininhas fundem-se com batatas e cebolas nesta sopa caseira da região vinícola do Minho em Portugal.”