“Devíamos todos sonhar com ruas onde as crianças pudessem brincar em segurança”

A Secretaria de Estado da da Administração Interna organizou no mês passado, com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, um seminário sobre mobilidade activa em segurança, a reboque das recentes polémicas envolvendo trotinetas em Lisboa. A iniciativa mostrou que há diferentes visões sobre este assunto, umas mais centradas na fiscalização e responsabilização dos utilizadores, outras mais atentas às forma como o espaço urbano induz e condiciona comportamentos. Consciente de que sem alterações de fundo no planeamento, o problema da sinistralidade nestas áreas não se resolve, a secretária de Estado Patrícia Gaspar pede mais empenho dos municípios para que façam das suas cidades locais onde as crianças possam voltar a brincar na rua.

