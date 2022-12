O universo das trotinetas partilhadas: vigiadas no Porto e um mistério em Lisboa

“Eu ando de trotinete para todo o lado porque é um meio rápido, prático, barato, divertido e sustentável". O actor de Nuno Lopes, de 44 anos, era uma das pessoas que circulava na Av. Fontes Pereira de Melo, na direcção do Marquês de Pombal, de trotineta partilhada, na manhã da última terça-feira. O encontro com o PÚBLICO foi uma casualidade, mas o recurso à trotineta não. Nuno Lopes conta que deixou de andar de táxi ou de Uber e utiliza-as tanto para as deslocações de lazer como as profissionais.