Médicos marcam manifestação para o primeiro dia da greve de Março

A Federação Nacional dos Médicos (FNAM) anunciou esta sexta-feira uma concentração junto ao Ministério da Saúde para o primeiro dos dois dias de greve previstos para Março.

A concentração está agendada para as 15h de 8 de Março, em frente ao Ministério da Saúde, em Lisboa, adiantou a estrutura sindical, num comunicado publicado na sua página, em que apela à participação de todos os médicos na greve de dois dias.

Os médicos "paralisarão a sua actividade profissional entre as 00h do dia 8 de Março e as 24h do dia 9 de Março de 2023", adianta o pré-aviso da greve convocada pelos sindicatos dos médicos do Norte, da Zona Centro e da Zona Sul, estruturas que integram a FNAM.

O documento estipula ainda os serviços mínimos, adiantando que os médicos devem garantir a prestação de quimioterapia e radioterapia, diálise, urgências internas, actos indispensáveis para a dispensa de medicamentos de uso exclusivamente hospitalar e a imuno-hemoterapia com ligação aos dadores de sangue, recolha de órgãos e transplantes.

No âmbito destes serviços mínimos, ficam também assegurados os cuidados paliativos em internamento, a punção folicular que, por determinação médica, deve ser realizada em mulheres cujo procedimento de procriação medicamente assistida tenha sido iniciado e decorra num estabelecimento do Serviço Nacional de Saúde.

"Todos os médicos podem aderir livremente à greve, mesmo os que não sejam sindicalizados, pois trata-se de um direito de exercício colectivo cuja declaração é da competência dos sindicatos", adianta também o documento, que apresenta um conjunto de 22 objectivos para a paralisação.

Descongelamento da progressão na carreira

Entre essas reivindicações consta a renegociação da carreira médica e respectiva grelha salarial, que inclua um horário base de 35 horas, com actualização remuneratória, a dedicação exclusiva opcional e majorada e a consideração do internato médico como primeiro grau da carreira.

A estrutura sindical pretende também a revisão das normas de organização e disciplina do trabalho médico, a reposição dos 25 dias úteis de férias por ano e dos cinco dias suplementares, quando o período normal for gozado fora da época alta, assim como a redução do tempo normal de trabalho no serviço de urgência das 18 para as 12 horas.

Outras das exigências passam pelo descongelamento imediato da progressão na carreira e a revogação do actual regime de avaliação de desempenho dos médicos, o desencadeamento do processo negocial de contratação colectiva para os médicos do Instituto Nacional de Emergência Médico (INEM), de modo a assegurar-lhes a existência de uma carreira específica, e a possibilidade da reforma antecipada com 36 anos de serviço ou aos 62 anos de idade, atendendo à penosidade e risco acrescido da profissão.

Esta greve foi anunciada numa altura em que decorrem negociações com o Governo, com a FNAM a alegar que constitui uma resposta "à falta de compromisso, por parte do Ministério da Saúde, em negociar as grelhas salariais e na falta de medidas para salvar o Serviço Nacional de Saúde" (SNS).

Segundo a federação de sindicatos, as negociações com o Ministério da Saúde têm "sido prolongadas no tempo, a um ritmo demasiado lento, onde se acumulam os pedidos de adiamento de reuniões e escasseiam as propostas por parte da tutela".

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) demarcou-se da greve anunciada pela FNAM, considerando-a "uma cedência ao radicalismo e ao populismo" quando decorrem negociações com o Governo.

Esta sexta-feira, o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, reconheceu que a greve dos médicos marcada para Março o preocupa, mas disse acreditar ser possível encontrar "pontos de consenso suficientes" nas negociações para evitar esta forma de luta.