Fnam avança com pré-aviso de greve de médicos para 8 e 9 de Março

A Federação Nacional dos Médicos (Fnam) decidiu marcar uma greve nacional nos dias 8 e 9 de Março, após mais uma reunião com a equipa do Ministério da Saúde, esta quarta-feira. É "a resposta à falta de compromisso, por parte do Ministério da Saúde, em negociar as grelhas salariais e na falta de medidas para salvar o Serviço Nacional de Saúde (SNS)".

Numa nota enviada às redacções, o sindicato explica que as negociações "têm sido prolongadas no tempo", a um ritmo que afirma ser "demasiado lento", com pedidos de adiamento de reuniões e em que "escasseiam as propostas por parte da tutela".

"A Fnam sempre assumiu uma posição dialogante e disponível. Em resposta, o Ministério da Saúde tem sido evasivo e tem apresentado medidas paliativas, através da recém-criada Direcção Executiva do SNS, à revelia das negociações com os sindicatos", assinam na nota, em que defendem que para os médicos é "fundamental implementar medidas estruturais".

O sindicato destaca a necessidade de valorização da carreira médica, a negociação de novas grelhas salariais e dignificação das condições de trabalho, "de forma a garantir cuidados de saúde de qualidade para a população".