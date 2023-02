OUT.RA vai atribuir bolsa de mil euros a criadores de projectos sonoros

Podem candidatar-se, até 13 de Fevereiro, jovens com idade superior a 18 anos e residência no concelho do Barreiro, Moita ou Seixal.

A associação cultural OUT.RA vai atribuir uma bolsa de mil euros para apoiar artistas locais no desenvolvimento de trabalho artístico relacionado com “música, som, artes sonoras e multimédia” ao longo do ano de 2023, pode ler-se no comunicado enviado ao P3. É dada prioridade a artistas em ascensão, que ainda não tenham uma carreira consolidada.

O concurso destina-se a jovens com idade superior a 18 anos que residam nos concelhos do Barreiro, Moita ou Seixal e que tenham formação superior ou técnica em áreas artísticas, “em particular música, artes sonoras, multimédia ou, em alternativa, trabalho relevante desenvolvido em música”, informa o site da associação.

A “qualidade conceptual do projecto criativo” é um dos critérios de selecção da Bolsa de Criação OUT.RA, juntamente com o “grau de maturidade apresentado para o seu desenvolvimento” e a “razoabilidade dos meios necessários aos espectáculos para sua apresentação”, refere a associação.

A candidatura deve ser enviada até 13 de Fevereiro para o email info@outra.pt e incluir nome, currículo, biografia artística, descrição e calendarização da proposta e referência ao material necessário para o desenvolvimento da mesma. De notar que a proposta deve estar de acordo com o trabalho desenvolvido pela associação, como o OUT.FEST, e “contemplar pelo menos um momento de apresentação pública”.

A Bolsa de Criação OUT.RA já apoiou, desde 2015, artistas como André Neves e Camila Vale.