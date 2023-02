Madeira que premiar a melhor curta sobre O Planeta que nos Alimenta

Interessados devem inscrever-se até 3 de Abril e enviar a curta até dia 30. Será avaliada a qualidade do vídeo, a relação com o tema e a criatividade. O vencedor recebe material no valor de 500 euros.

A 12.ª edição do concurso Madeira Curtas, que este ano tem como tema O Planeta que nos Alimenta, está a receber trabalhos de vídeo de curta duração até 30 de Abril, anunciou esta terça-feira o Governo Regional.

Em comunicado, a Secretaria Regional da Educação indica que a iniciativa visa premiar trabalhos internacionais e nacionais, realçando que em cada vertente existem sete categorias a concurso, designadamente melhor imagem, melhor som, melhor representação, melhor guarda-roupa e adereços, melhor curta-metragem de animação, melhor curta-metragem escolar e melhor curta-metragem.

Os interessados devem inscrever-se no concurso até dia 3 de Abril, a partir deste formulário, e o envio da curta-metragem, com duração máxima de três minutos, terá de ser feito até 30 de Abril para o email madeiracurtas@gmail.com. O tema pode ser interpretado "de forma livre", sendo que será avaliada a "qualidade global do vídeo (imagem, som, edição, representação, realização); relacionamento com a temática apresentada; criatividade e originalidade; envolvência dos alunos/utentes", lê-se no regulamento. A melhor curta-metragem deverá ganhar uma action camera e um gravador de som profissional, no valor de 500 euros.

"O Madeira Curtas reconhece e premeia trabalhos realizados na área do vídeo de curta duração, posicionando-se assim como um instrumento importante na promoção da criação de conteúdos audiovisuais, com ênfase na comunidade escolar, mas cuja participação estende-se a qualquer pessoa, independentemente da sua profissão, experiência, nacionalidade e local de residência", salienta a Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia no comunicado.

O visionamento das curtas finalistas e a cerimónia de entrega dos troféus decorrerão no Festival Audiovisual e Cinema Escolar, em Junho. Há várias categorias a concurso: desde Melhor Imagem, Som ou Representação, ao Melhor Guarda-Roupa e Adereços, mas também Melhor Curta-metragem, Melhor Curta-metragem de Animação e Melhor Curta-metragem Escolar. O público também terá oportunidade de votar online e eleger o vencedor do Troféu Escolha do Público.

O Madeira Curtas é organizado pela Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia da Madeira, no âmbito do programa Educamedia, da Divisão de Tecnologias e Ambientes Inovadores de Aprendizagem. O regulamento pode ser consultado aqui.