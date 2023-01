Fnac tem 60 mil euros para seis novos talentos, da música aos videojogos

A Fnac quer descobrir talentos nacionais e ajudar novos artistas a começarem uma carreira na escrita, fotografia, música, ilustração, cinema ou videojogos. O concurso Novos Talentos tem dez mil euros para o vencedor de cada categoria.

A inscrição é gratuita e está aberta a "jovens criativos ainda desconhecidos", residentes em Portugal (ou portugueses residentes no estrangeiro) e com mais de 18 anos. O projecto a concurso deve ser original e não pode ter sido submetido à apreciação de outros júris.

As candidaturas estão abertas até 30 de Abril. O regulamento completo e os membros do júri de cada área podem ser consultados no site da Fnac.

No cinema procura-se a melhor curta-metragem até oito minutos, produzida após 2018 e na escrita o conto literário deve ser escrito em português e ter até 12 mil caracteres, com espaços. Na música será apenas ouvida uma música original e na fotografia um portefólio entre 12 a 18 fotografias. Nas áreas mais recentes do concurso, a ilustração e os videojogos, devem ser submetidas três ilustrações subordinadas ao tema "cultura" e a build do jogo jogável em computador, respectivamente.