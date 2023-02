Fim-de-semana na TV: Vera Mantero, Big Data e o Crepúsculo de Franco

A música de Karol Conká, os livros de Palavras do Mundo e a exibição de Lady Bird, Trumbo e Flor do Deserto são outras sugestões para ficar a ver televisão.

CINEMA

Lady Bird

AXN Movies, sábado, 21h10

Nomeada para cinco Óscares, uma comédia dramática sobre dores do crescimento, que marcou a estreia na realização da actriz Greta Gerwig, também responsável pelo argumento.

A terminar o liceu, Christine “Lady Bird” McPherson mal pode esperar por entrar na faculdade, de preferência bem longe de Sacramento (Califórnia), de onde nunca saiu. A mãe acha a ideia despropositada e absurda. Contudo, Lady Bird não deixa de lutar por esse sonho. Enquanto Setembro não chega, vai vivendo o dia-a-dia de conflitos, (des)amores e reconciliações.

Axilas

RTP2, sábado, 23h08

Em bebé, Lázaro de Jesus foi abandonado à porta da propriedade de uma senhora abastada. Comovida, ela acabou por recebê-lo como o neto que nunca teve. À medida que cresce, Lázaro cria uma estranha atracção por axilas femininas, que considera profundamente sensuais e poéticas. Quando, durante um concerto de música clássica, observa a violinista Maria Pia a tocar, Lázaro apaixona-se irremediavelmente. E o desejo que sente é de tal modo poderoso que quase o leva à perdição.

Com realização de José Fonseca e Costa, segundo um argumento seu com Mário Botequilha, Axilas é uma adaptação livre de um conto do brasileiro Rubem Fonseca. Pedro Lacerda, Elisa Lisboa, Maria da Rocha, Margarida Marinho, André Gomes, Fernando Ferrão, José Raposo, Paula Guedes e Rui Morisson dão vida às personagens.

Trumbo

TVCine Edition, domingo, 13h40

Mais um domingo de Fevereiro, mais uma maratona de filmes que receberam nomeações para os Óscares. Abre com a história de Dalton Trumbo, um argumentista de sucesso que, em 1947, foi chamado a depor na comissão parlamentar de inquérito da Câmara dos Representantes dos EUA, cuja função era averiguar a suposta infiltração de comunistas na indústria cinematográfica.

Recusou-se a acusar os colegas e foi condenado por desobediência civil. Passou a integrar a primeira lista negra de Hollywood e foi obrigado a cumprir 11 meses de prisão. Com Bryan Cranston no papel titular (nomeado para a estatueta dourada), Trumbo é realizado por Jay Roach e escrito por John McNamara.

A maratona prossegue com os filmes Em Busca da Felicidade (às 15h45), O Furacão (17h40), Cyrano (20h) e Campo de Sonhos (22h).

Dia de Treino

AXN Movies, domingo, 21h10

Dirigido por Antoine Fuqua, segue Alonzo Harris (Denzel Washington), veterano da brigada de narcóticos do Departamento de Los Angeles que trabalha nos limites da legalidade, nas zonas mais problemáticas da cidade. Jake Haoyt (Ethan Hawke) é o polícia novato que acredita na justiça e sonha entrar na brigada de narcóticos local.

Quando finalmente o consegue, torna-se parceiro de Harris, mas terá de provar o que vale e enfrentar os métodos pouco ortodoxos dele. Washington ganhou o Óscar de melhor actor com este papel; Hawke esteve nomeado para o de melhor actor secundário.

Crepúsculo

TVCine Top, domingo, 21h30

Um ano depois do premiado Nova Ordem, de 2020, o realizador-argumentista mexicano Michel Franco estreou este drama existencial com Tim Roth e Charlotte Gainsbourg como protagonistas, em que as férias de sonho de uma família rica em Acapulco são interrompidas por um luto que causará uma enorme ruptura na teia de relações.

Flor do Deserto

RTP1, domingo, 23h51

Realizado por Sherry Horman, relata a história verídica da supermodelo Waris Dirie (Liya Kebede). Nascida na Somália, em 1965, é vendida aos 13 anos pela família, para se casar com um homem de 60. Ela foge e, percorrendo sozinha o deserto somali durante vários dias, chega a Mogadíscio, onde uns parentes a acolhem e enviam para Londres.

Já em Inglaterra, trabalha como empregada de mesa até ser descoberta pelo fotógrafo Terry Donaldson (Timothy Spall). É no auge da sua carreira como modelo internacional que revela ao mundo que foi vítima de excisão feminina aos cinco anos e inicia uma luta contra esta tradição, tornando-se embaixadora da ONU.

DOCUMENTÁRIOS

Os Segredos do Big Data

RTP2, sábado, 17h29

Estreia. A manipulação de dados pode desinformar, originar tensões políticas, exacerbar confrontos sociais, ser fonte de guerras e baixas, comprometer a privacidade, permitir exercer vigilância a pontos ditatoriais ou arrasar negócios e instituições vulneráveis a ciberataques.

Os mesmos dados, combinados de outras formas, têm o potencial de salvar vidas ao diagnosticar doenças, prever fenómenos naturais ou localizar vítimas (e perpetradores) de crimes, sem esquecer as virtudes ligadas ao conforto e à sociabilização.

Por outro lado, confiaremos em veículos autónomos? Poderemos chamar arte a uma pintura produzida por um robô? Um chatbot como o ChatGPT encapsula um progresso ou uma ameaça?

De um horizonte pejado de dados e algoritmos de carácter paradoxal, esta série documental extrai reflexões acerca de um futuro tecnológico que é simultaneamente assustador e auspicioso – e que já está entre nós, embora ainda estejamos a desbravar os seus efeitos. Há seis episódios para ver semanalmente, cada um com várias histórias dentro a levantar diferentes questões.

Vera Mantero

RTP2, sábado, 22h02

Estreia. O percurso da bailarina e coreógrafa Vera Mantero, uma das mais importantes figuras da dança contemporânea portuguesa, é documentado a partir da observação do processo criativo que conduziu a O Susto É Um Mundo.

Realizado por Cristina Ferreira Gomes e escrito por Luiz Antunes, o documentário resulta de um ano a acompanhar de perto a concepção desse espectáculo, entre o Porto (que assistiu à estreia original, no Rivoli, em Novembro de 2021) e Lisboa (que o recebeu logo a seguir, no âmbito do Alkantara Festival).

As Maiores Montanhas do Mundo

Odisseia, domingo, 20h09

O destino deste episódio é Ben Nevis, nas Terras Altas escocesas, onde se situa o pico mais alto do Reino Unido. A viagem faz-se entre falésias íngremes e caminhos sinuosos, com passagem pela história geológica da montanha, por relatos de alpinistas e pela evolução das equipas de resgate.

MAGAZINE

Palavras do Mundo

RTP3, sábado, 20h40

Estreia. Apresentado pela RTP como “uma leitura do mundo actual através de grandes referências da literatura”, pretende “falar de livros e da nossa relação com o planeta”, concretiza a jornalista Ana Daniela Soares, co-anfitriã com o escritor e bibliófilo Alberto Manguel.

Ao longo de 26 programas (ao sábado), serão folheadas páginas de autores como Margaret Atwood, Olga Tokarczuk, Sandro William Junqueira ou John Le Carré, e entrevistados especialistas nos campos científicos abordados.

MÚSICA

Festival Iminente 2022: Karol Conká

RTP2, domingo, 00h03

Em Setembro do ano passado, Karol Conká integrou o cartaz do Iminente, festival-convívio de diferentes expressões artísticas da cultura urbana. Directamente das fileiras da música brasileira mais activa e menos normativa, a rapper-compositora-cantora (e figura televisiva) trouxe ao palco da Matinha, em Lisboa, as canções de Urucum, o terceiro álbum. É esse o concerto exibido esta noite.

Foto Karol Conká Jonathan Wolpert

INFANTIL

Especial Raparigas na Ciência

Disney Jr., sábado, 8h30

O Dia Internacional das Mulheres e Raparigas na Ciência, instituído pela ONU em 2015, inspira um especial que, até às 19h30, debita episódios de duas séries animadas que têm raparigas-cientistas como protagonistas: Eureca!, sobre uma pequena inventora pré-histórica cheia de ideias modernas, e Doutora Brinquedos, passada na clínica para bonecos e brinquedos de uma menina que quer ser médica como a mãe.

Homem-Aranha: No Universo Aranha (VP)

SIC, domingo, 6h20

Miles Morales é um adolescente comum até descobrir que, depois de ter sido picado por uma aranha, adquiriu superpoderes. Fã incondicional do Homem-Aranha, resolve seguir-lhe os passos e levar uma vida dupla. É então que lhe aparece, caído de outra dimensão, o melhor professor que poderia desejar: o próprio Peter Parker.

Baseado na popular banda desenhada da Marvel e realizado por Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman, Homem-Aranha: No Universo Aranha ganhou o Óscar de melhor filme de animação em 2019.