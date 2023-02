Zelensky em Bruxelas: “Nós, ucranianos, estamos no campo de batalha convosco”

O Presidente da Ucrânia participou esta quinta-feira numa reunião do Conselho Europeu, em Bruxelas. Zelensky foi recebido com uma ovação de pé no hemiciclo do Parlamento Europeu, onde discursou.

“Esta é a nossa Europa, estas são as nossas regras, e este é também o nosso modo de vida”, garantiu Zelensky aos eurodeputados, que vestiram as cores da bandeira, envergaram cartazes a dizer “Apoiamos a Ucrânia” e gritaram “Glória à Ucrânia” depois do hino nacional ecoar no hemiciclo.

