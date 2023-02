Apoiar a Ucrânia é defender o modo de vida europeu, afirma Zelensky

O Presidente da Ucrânia elogiou os “valores da União Europeia” e o que designou como o “modo de vida europeu”, de “sociedades abertas, onde as pessoas acreditam no futuro, as diversidades são valorizadas, a lei impera e as fronteiras não são violadas pela força”: “É esta Europa que estamos a defender nos campos de batalha da Ucrânia”, afirmou Volodymyr Zelensky, num discurso no (repleto) hemiciclo do Parlamento Europeu, em Bruxelas, que o ovacionou de pé à chegada.

“Esta é a nossa Europa, estas são as nossas regras, e este é também o nosso modo de vida”, garantiu Zelensky aos eurodeputados, que vestiram as cores da bandeira, envergaram cartazes a dizer “Apoiamos a Ucrânia” e gritaram “Glória à Ucrânia” depois do hino nacional ecoar no hemiciclo.

O Presidente ucraniano agradeceu, emocionado: “Todos nós representamos a integridade da Europa, todos desejamos defendê-la, e não podemos baixar os braços”, apelou, durante a sua curta intervenção que teve como fio condutor a ideia de que apoiar a Ucrânia é proteger o modo de vida europeu.

“Não é a mim que deviam aplaudir, mas antes as centenas de milhares de pessoas que em centenas de cidades e vilas pela Europa fora apoiam a Ucrânia: os motoristas, os seguranças, os jornalistas, enumerou Volodymyr Zelensky, que fez questão de agradecer, “de todo o coração”, o apoio da sociedade europeia.

Palavras de agradecimento também para os líderes da UE que estão a “fornecer armas, combustível, geradores” para o seu país enfrentar e vencer as forças invasoras, e simultaneamente a fazer o que a Rússia pensava ser impossível: acabar com a sua dependência energética e com a influência dos oligarcas russos, “que olham para a Europa como um terreno de caça”.

O Presidente da Ucrânia referiu ainda os esforços da UE para se reformar, repetindo que o seu país deseja participar nesse processo. “A Ucrânia deseja ganhar a sua adesão a uma Europa vencedora. O nosso resultado concreto será uma vitória comum”, vincou.

Antes da intervenção de Zelensky, a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, pediu aos líderes europeus para trabalharem para a Ucrânia poder ter “o processo de adesão mais rápido possível”, e todos os sistemas de defesa necessários para derrotar o invasor russo. “Os Estados-membros devem considerar rapidamente, como próximo passo, o fornecimento de sistemas de longo alcance e dos caças de que a Ucrânia precisa para proteger a liberdade que muitos dão por garantida”, defendeu.

O Presidente ucraniano, que aterrou na capital belga esta manhã, vindo de Paris, onde na quarta-feira se reuniu com o Presidente francês, Emmanuel Macron, e o chanceler alemão, Olaf Scholz, participará pela sétima vez numa reunião do Conselho Europeu — mas será a primeira vez, desde o início da guerra de agressão da Rússia, que Volodymyr Zelensky estará sentado ao lado dos 27 chefes de Estado e governo da União Europeia.