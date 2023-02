Zelensky foi a Londres agradecer apoio britânico e pedir aviões: “Asas para a liberdade”

Presidente ucraniano esteve em Downing Street, discursou no Parlamento de Westminster e vai reunir-se com o rei Carlos III. Aparição surpresa acontece na véspera da visita prevista a Bruxelas.

Com a imprensa europeia entretida em apurar os detalhes de uma visita quase certa de Volodymyr Zelensky à sede da União Europeia, em Bruxelas, prevista para quinta-feira, o Presidente ucraniano apareceu nesta quarta-feira de surpresa em Londres, para agradecer ao Governo britânico por ter estado ao lado da Ucrânia “desde os primeiros segundos e minutos” da invasão pela Rússia. E para pedir aviões de guerra.

Num discurso histórico no Hall de Westminster, no Parlamento britânico, Zelensky ofereceu ao presidente (speaker) da Câmara dos Comuns, Lindsay Hoyle, um capacete de um piloto da Força Aérea ucraniana com a seguinte mensagem, escrita à mão: “Temos liberdade, dêem-nos asas para a protegermos”.

Segundo o Presidente ucraniano, esta mensagem servirá de catalisador para a “próxima coligação” entre russos e britânicos. “Asas para a liberdade”, pediu. “Hoje irei abandonar o Parlamento agradecendo-vos antecipadamente pelos poderosos aviões ingleses.

Esta não é a primeira vez que Zelensky pede aviões de combate aos aliados ocidentais, mas foi uma das mais incisivas, até pelo simbolismo do local em que o pedido foi feito.

Depois de Joe Biden, Presidente dos Estados Unidos, ter rejeitado enviar caças para a guerra, Rishi Sunak, primeiro-ministro britânico, disse, há cerca de duas semanas, que não era “prático” enviar aviões da Força Aérea do Reino Unido, como os Typhoon e F-35, por serem “extremamente sofisticados e serem precisos meses para aprender como se pilotam”.

O Governo britânico mantém, por isso, o foco na entrega dos 14 tanques Challenger 2, que deverão chegar ao território ucraniano até ao final do mês de Março.