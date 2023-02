Exportações aumentaram 23,1% em 2022 e importações subiram 31,2%

As exportações e as importações aumentaram 23,1% e 31,2%, respectivamente, segundo dados do comércio internacional divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Nas vendas ao exterior, a diferença de resultados entre 2022 e 2021 ascende a 14.708 milhões de euros. Espanha continua a ser o principal destino das exportações portuguesas.

Olhando apenas para Dezembro, os dados mostram que 2022 terminou em desaceleração, com as exportações a crescerem 9,3% em termos homólogos, quando em Novembro esse indicador tinha ficado em +13%. Tal pode ficar a dever-se, segundo admite o INE, ao efeito de desaceleração dos preços, que começou a verificar-se na recta final do ano passado, mas também pode ser influência da greve nos portos nacionais, que aconteceu em Dezembro, um mês que já de si era mais curto em um dia útil do que Dezembro de 2021.

As importações também aumentaram de forma significativa no ano passado, até a um ritmo superior do que as vendas ao exterior. O país gastou pela primeira vez mais de 100 mil milhões de euros em compras ao exterior (109 mil milhões para ser mais exacto), um aumento de 31,2%, como já se referiu, e que quase duplica, em valor, o crescimento de 2021.

Como tal, a balança comercial agravou o défice em 11.256 milhões de euros, para 30.783 milhões de euros. Isso significa que a taxa de cobertura baixou de 76,5% em 2021 para 71,8% em 2022.

Todos estes dados incluem as categorias de combustíveis e lubrificantes.

Por destinos, a França continua a ser o segundo principal cliente das exportações portuguesas, à frente da Alemanha, país que recebeu a indústria portuguesa como principal convidado em destaque na grande feira de Hanôver. Essa presença justificou o mais avultado esforço financeiro de promoção externa por parte de Portugal e, embora a Alemanha tenha apresentado um PIB em desaceleração em 2022, a verdade é que as exportações portuguesas para esse destino aumentaram 21,7% face ao ano anterior.

No entanto, o peso das exportações para a Alemanha desceu ligeiramente no conjunto das vendas ao exterior de Portugal, baixando 0,1 ponto percentual, para 10,9%, face a 2021.