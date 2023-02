Sexta na TV: Cage em acção, Johnny vs. Amber e mais Operação Maré Negra

No lote de sugestões entram também O Dia Seguinte, Napoleão, Somebody I Used To Know e o regresso à Rua das Pretas.

CINEMA

O Peso Insuportável de Um Enorme Talento

TVCine Top, 21h30

Nicolas Cage surge numa versão ficcionada de si mesmo, enquanto protagonista da comédia de acção realizada por Tom Gormican, que também co-assina o argumento com Kevin Etten. Com a carreira em declínio e contas para pagar, Cage não tem alternativa senão aceitar uma proposta algo humilhante mas muito rentável: aparecer na festa de aniversário de Javi (Pedro Pascal), multimilionário e seu fã número um.

A coisa complica-se quando uma agente da CIA (Tiffany Haddish) lhe revela que Javi é um criminoso implacável e que o governo dos EUA precisa da ajuda dele para o capturar. Cage alinha, usando o que aprendeu nos filmes de acção em que entrou ao longo dos anos. Isto sempre com a estranha sensação de ter estado toda a sua carreira a preparar-se para aquele momento.

O Dia Seguinte

RTP2, 22h47

Nomeado para a Palma de Ouro em Cannes, O Dia Seguinte é um filme dramático escrito e realizado pelo sul-coreano Hong Sang-soo, com interpretações de Kim Min-hee, Kwon Hae-hyo, Cho Yunhee e Joabang Ki.

Bongwan sai de casa ainda de madrugada em direcção à pequena editora de que é proprietário. O seu pensamento divaga pela rapariga que durante um tempo trabalhou consigo como secretária e com quem teve um caso extraconjugal. Um pouco mais tarde, ao chegar ao escritório, conhece Areum, no seu primeiro dia de trabalho como substituta da antiga amante. Nesse dia, a mulher de Bongwan encontra um bilhete de amor, vai até ao escritório sem se anunciar, e confunde Areum com a mulher com quem o marido a traiu.

Somebody I Used To Know

Prime Video, streaming

Estreia de uma comédia romântica dirigida por Dave Franco, também responsável pelo argumento a meias com Alison Brie, que acumula o papel de protagonista.

É a história de Ally, uma mulher absorta no trabalho que começa questionar a sua vida quando faz uma pausa e regressa à cidade natal. À sua mente vem sobretudo Sean, o primeiro amor. E também a rapariga que ela costumava ser e na qual já não se reconhece. O questionamento agiganta-se quando conhece a actual noiva dele, que lhe lembra muito a miúda criativa e cheia de sonhos que ela própria era então.

SÉRIE

Operação Maré Negra

RTP1, 22h40

Estreia da segunda temporada. Soraia Chaves e Pêpê Rapazote juntam-se ao elenco da série inspirada na história real do submarino carregado de droga que passou por Portugal e foi interceptado na Galiza em 2019.

Com guião de Natxo López, Patxi Amezcua e, agora, também Jose Rodríguez, foi a primeira produção luso-espanhola criada de raiz para a Prime Video, onde também fica disponível. Na RTP, os novos episódios são exibidos à sexta-feira ao serão ou, em antecipação, na RTP Play, às 12h.

DOCUMENTÁRIOS

Quando Napoleão Provocou a Europa

RTP2, 20h37

Recriações históricas são intercaladas com contributos de historiadores, jornalistas e outros estudiosos para retratar Napoleão, repensar o significado da Batalha de Waterloo e avaliar o impacto dos desígnios imperiais do estadista francês no seu país e no território europeu. Realizado por Thierry Boeuf, o documentário estreou-se originalmente em França a 18 de Junho de 2015, dia exacto do bicentenário da batalha.

Johnny vs. Amber

ID, 22h

Na senda do julgamento mediático que opôs o ex-casal Amber Heard e Johnny Depp e expôs os meandros tóxicos e tumultuosos da relação entre os dois actores de Hollywood, o ID estreia este documentário em duas partes que, “sem tomar partido”, promete o canal, “pretende mostrar ao público a perspectiva de ambos”. Para isso, recorre a sons e imagens partilhadas pelos próprios e a testemunhos de familiares e amigos.

MÚSICA

Rua das Pretas

RTP1, 23h36

É com Paulo de Carvalho como convidado que se começa a fazer ouvir a segunda temporada da série musical que tem Pierre Aderne como “maestro”, os coliseus de Lisboa e Porto como palcos e, no coração, a partilha de canções e histórias a vários ritmos e sotaques. Serão 12 episódios para ver semanalmente, com a presença de Tito Paris, Selma Uamusse, Rita Redshoes, Tiago Nacarato, Luca Argel e Dora Morelenbaum, entre outros.