Madonna classifica de “misóginas” as reacções à sua aparência nos Grammys

Madonna marcou presença na última edição dos Grammys, o evento que assinala os prémios da indústria na área da música, e isso não é notícia. Contudo, o seu rosto não passou despercebido e os internautas não foram os únicos a comentá-lo. Terça-feira, a cantora de 64 anos respondeu, na sua conta de Instagram, às reacções negativas que recebeu, lamentando os preconceitos em relação à idade e a misoginia.

A cantora de Like A Virgin compartilhou imagens dos prémios, que decorreram na noite de domingo, em Los Angeles, onde, por exemplo, se cruzou com Cardi B e Sam Smith. Depois de mencionar alguns dos principais momentos da noite, a artista escreveu uma legenda em resposta às reacções à sua aparição na cerimónia e lamenta que, em vez de se focarem nas palavras que disse, as pessoas escolheram falar sobre fotografias tiradas com uma grande objectiva, que “distorceria o rosto de qualquer pessoa”, escreve.

“Mais uma vez fui apanhada pelo preconceito em relação à idade e pela misoginia, que permeia o mundo em que vivemos. Um mundo que se recusa a celebrar as mulheres que passam dos 45 anos e sente a necessidade de puni-la se continuar obstinada, obstinada, trabalhadora e aventureira”, diz de si mesma.

Madonna continua dizendo que nunca pediu desculpas pelas suas opções criativas ou pela sua aparência, e não é agora que vai fazê-lo, lembrando que desde o início da sua carreira que tem sido criticada pelos meios de comunicação social. “Entendo que tudo isso é uma prova e estou feliz por ser pioneira, para que todas as mulheres atrás de mim possam ter uma vida mais fácil nos próximos anos.”

Escreve ainda, citando um verso de Break My Soul, o sucesso de Beyoncé, do álbum Renaissance: ‘Você não vai quebrar minha alma’.

“Estou ansiosa por muitos mais anos de comportamento subversivo, ultrapassando os limites, enfrentando o patriarcado, e, acima de tudo, aproveitando a minha vida", conclui.