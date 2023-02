Até ao Verão, vão nascer mais dois espaços Independente: Bica e Comporta

O Grupo Independente anunciou a abertura de dois novos espaços em Portugal. O Independente Bica nasce na rua de São Paulo, numa antiga pensão com cerca de 300 anos, juntando-se ao Independente Príncipe Real em Lisboa. E a "família", que detém o The House of Sandeman, no Porto, expande para a Comporta, que vê crescer um projecto de doze hectares com 34 villas.

Trata-se de uma nova etapa do grupo anteriormente conhecido por The Independente Collective, criado pelos irmãos D'Eça Leal. Dez anos depois, é apresentada uma nova imagem gráfica — formas geométricas, cores quentes e o "i", que já era imagem de marca —, que agora acompanha os anteriores projectos e os novos hotéis.

Foto Aspecto do interior de um dos quartos Grupo Independente

Assim, o Independente Lisboa - Bica será a segunda propriedade Independente na capital. Com 42 quartos, apresenta a simplicidade e funcionalidade do design de interiores japonês com móveis embutidos em peças únicas de madeira, produtos japoneses no minibar e vending machines nos corredores com guloseimas e "itens especiais".

Foi ainda apresentado um "hotel dentro de hotel" em parceria com a Mateus Rosé, marca do grupo Sogrape, que será responsável pelo 3º piso do hotel e pela penthouse.

A sensivelmente 1h30 de distância de carro, o grupo abre o Independente - Comporta, 12 hectares com inspiração "na cultura de uma aldeia e nos valores comunitários". "Quer seja um hostel, um hotel ou mesmo um parque de campismo, as pessoas querem aproveitar a companhia dos que lhes são mais queridos, querem conhecer novas pessoas e criar memórias inesquecíveis que durem uma vida inteira. É disso que se trata", explica em comunicado Duarte D'Eça Leal, um dos quatro irmãos fundadores do grupo.

Foto O spa regenerativo Grupo Independente

A propriedade apresenta 34 villas desde estúdios a casas de cinco quartos com pátio e um hotel com 40 quartos e suítes. Inclui um spa regenerativo, um restaurante principal com um café adjacente e uma área de take-away.

Refira-se que o grupo gere três conceitos de restauração em Lisboa e no Porto: The Decadente, The Insólito e The George Cocktail & Gastro Bar.