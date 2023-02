Bebé síria sobrevive ao terramoto, mas mãe grávida e irmãos morreram

Raghad Ismail, uma bebé síria de 18 meses, foi resgatada dos escombros da sua casa depois de o terramoto de magnitude 7,8 na escala de Richter, com epicentro a 33 quilómetros da capital da província turca de Gaziantepe, espalhar um cenário de caos e destruição que se alastrou da Turquia à Síria. Mas a maior parte da sua família, incluindo a mãe, grávida, não sobreviveu.

Aninhada nos braços de uma equipa de resgate, a bebé saiu ilesa das ruínas da cidade síria de Azaz na madrugada de segunda-feira. Um tio disse que dois irmãos morreram juntamente com a mãe.

Foto Bebé foi resgata dos escombros REUTERS

Sentada em várias almofadas no chão, com um aquecedor para ajudar a protegê-la do frio do Inverno, Ismail comeu apenas um pedaço de pão. “O pai está com a coluna partida, mas a filha está bem. A esposa grávida, uma filha de cinco anos e outro filho de quatro anos morreram”, disse o tio, que se identificou como Abu Hussam, à Reuters.

Abu Hussam disse que outra família que vivia no mesmo prédio, uma mãe e três filhos, foi resgatada.

O número de mortos provocado pelo forte sismo que atingiu a Turquia e a Síria aumentou para mais de 2600, nos dois países, com relatos de milhares de feridos e de prédios destruídos. De acordo com o ministro da Saúde turco, Fahrettin Koca, o sismo matou 1651 pessoas na Turquia e feriu pelo menos 11.159, havendo registo de cerca de 3500 prédios destruídos.

Na Síria, país também fortemente afectado pelo terramoto com epicentro na Turquia, as autoridades estimam que haja pelo menos mil mortos e quase 2500 feridos.

Segundo a agência noticiosa oficial Síria, Sana, 570 pessoas morreram nas áreas controladas pelas forças governamentais, e o grupo de resgate Capacetes Brancos fala em pelo menos 430 mortes na área controlada pelas forças rebeldes, no Noroeste do país.

O sismo ocorreu às 4h17 (1h17 em Lisboa), a 33 quilómetros da capital da província de Gaziantep, no Sudeste da Turquia, a uma profundidade de 17,9 quilómetros.