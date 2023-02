Armie Hammer diz que abuso sexual aos 13 anos deu origem a conduta sexual tóxica

Armie Hammer, 36 anos, deu uma rara entrevista na qual, pela primeira vez, contou a sua versão a respeito da série de acusações de violência sexual (entre as quais um fetiche por canibalismo) que travaram a sua carreira, até então em ascensão em Hollywood.

Ao site Air Mail, o actor afirmou que pensou em se suicidar após as denúncias virem à tona e revelou ter sido abusado sexualmente na infância. E nega ter cometido qualquer crime, embora admita ter sido tóxico com as mulheres que conheceu na Internet.

Segundo contou, Hammer acredita que a sua conduta teve origem no abuso sexual sofrido quando tinha 13 anos. O acto teria sido praticado por um pastor.

"O que isso fez por mim foi introduzir a sexualidade em minha vida de uma forma que estava completamente fora do meu controle", afirmou. "Eu estava impotente naquela situação. Eu não tinha gerência na situação. A sexualidade foi-me apresentada de uma forma assustadora onde eu não tinha controlo. Meus interesses então foram: quero ter o controlo da situação, sexualmente falando."

Hammer disse que, anteriormente, só tinha falado do abuso sexual a duas pessoas — o Air Mail diz ter confirmado o relato com a madrinha do actor. Os múltiplos relatos de violência sexual contra ele surgiram em 2021 e fizeram com que ele fosse dispensado de vários projectos. O actor acabou se mudando para as Ilhas Caimão, onde se internou numa clínica e depois foi visto trabalhando como vendedor.

Na entrevista, ele também revelou ter pensado na possibilidade de tirar a própria vida após as acusações virem à tona. "Eu apenas entrei no oceano, nadei o mais longe que pude e esperei me afogar, ou que fosse atropelado por um barco ou comido por um tubarão", contou. "Foi quando percebi que meus filhos [do casamento com Elizabeth Chambers, terminado pouco depois das denúncias] estavam na praia e que não poderia fazer isso com eles."

Linhas de Apoio e de Prevenção do Suicídio em Portugal SOS Voz Amiga Lisboa

Das 15h30 às 00h30

213 544 545 — 912 802 669 — 963 524 660 Conversa Amiga

Inatel

Das 15h às 22h

808 237 327

210 027 159 Vozes Amigas de Esperança de Portugal

Voades-Portugal

Das 16h às 22h

222 030 707 Telefone da Amizade

Porto

Das 16h às 23h

228 323 535 Voz de Apoio

Porto

Das 21h às 24h

225 506 070 SOS Estudante

Linha de apoio emocional e prevenção do suicídio.

Todos os dias das 20h à 1h (excepto férias escolares)

915246060 (Yorn) — 969554545 (Moche) — 239484020 (Fixo) Todas estas linhas são de duplo anonimato — garantido tanto a quem liga como a quem atende. Para encaminhamento, a linha do SNS24 (808 24 24 24) é assumida por profissionais de saúde.

O actor também admitiu que foi "um milhão por cento" abusivo emocionalmente com as mulheres que o acusaram, mas nega as acusações de estupro. "Estou aqui para assumir meus erros, assumir a responsabilidade pelo facto de que fui um idiota, que fui egoísta, que usei as pessoas para me fazer sentir melhor e, quando terminei, segui em frente", afirmou.

"Agora sou uma pessoa mais saudável, mais feliz e mais equilibrada", prosseguiu. "Sou capaz de estar ao lado dos meus filhos de uma forma que nunca estive... Sou muito grato pela minha vida, minha recuperação e tudo mais. Eu não voltaria e desfaria tudo o que aconteceu comigo."

Ele também confirmou que o actor Robert Downey Jr. o apoiou quando ele estava no fundo do poço e contou que, agora, está trabalhando como "companheiro sóbrio" de um programa de reabilitação, ajudando um colega a se manter longe do seu vício. "Parece que minha recuperação fez com que eu passasse de ser aquele que precisa de ajuda para ficar sóbrio a ser capaz de ajudar os outros", comemorou.

Exclusivo PÚBLICO/Folha S.Paulo

O PÚBLICO respeitou a composição do texto original, com excepção de algumas palavras ou expressões não usadas em português de Portugal.